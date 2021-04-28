ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Санду распустила парламент Молдовы и назначила досрочные выборы

28.04.2021 19:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля. Об этом она сообщила на брифинге в среду.

Это стало возможным, после того как Конституционный суд признал неконституционным введение чрезвычайного положения в Молдове, передает NewsMaker.

"Граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее - на наших плечах", - заявила Санду.

15 апреля Конституционный суд Молдовы пришел к выводу о наличии оснований для роспуска парламента, поддержав президентв Молдовы Майю Санду.

Однако парламент не был распущен, а досрочные выборы не были объявлены из-за того, что депутаты партии экс-президента Игоря Додона объявили в Молдове чрезвычайное положение, при котором выборы проводить нельзя. Однопартийцы Санду обжаловали это решение в КС.

Между тем опросы показывают, что партия Майи Санду имеет шансы выиграть досрочные выборы в случае их проведения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля. Об этом она сообщила на брифинге в среду.
 
Новости дня
Новости разные
 
Расейскі экспэрт: «Ня можа Лукашэнка кіраваць вечна»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by