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В Европарламенте попросили остановить Nord Stream-2 и лишить Россию SWIFT

28.04.2021 19:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Группа депутатов Европарламента предложила отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, следует из проекта резолюции на сайте EП.

Авторы документа также потребовали остановить достройку газопровода «Северный поток-2» и отказаться от импорта нефти и газа из России. Кроме того, они предложили заморозить европейские активы «олигархов, близких к российским властям», и аннулировать их визы, пишет РБК.

В проекте резолюции говорится, что эти меры предлагается принять в случае, если «наращивание военного присутствия перерастет во вторжение на Украину со стороны России».

Авторы документа «сожалеют о нынешнем состоянии отношений между ЕС и Россией, вызванном агрессией России и продолжающейся дестабилизацией на Украине, враждебным поведением и прямыми нападениями на государства — члены ЕС».

В документе авторы также упоминают уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального и «преступную деятельность» в Чехии.

 
 
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Группа депутатов Европарламента предложила отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, следует из проекта резолюции на сайте EП.
 
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