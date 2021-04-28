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Европарламент предложил отключить РФ от SWIFT. Россия предполагала такую возможность

28.04.2021 19:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евродепутаты обвинили Россию в ухудшении отношений с соседними странами и призвали прекратить наращивание войск.

Европарламент (ЕП) предлагает отключить Российскую Федерацию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа, если Кремль продолжит провокации и агрессию в отношении Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на проект резолюции ЕП.

В документе призывают российскую сторону «прекратить неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям».

При этом парламентарии сожалеют об ухудшившихся отношениях с РФ, считая, что в этом вина лежит на Кремле.

Москва уже отреагировала на возможное отключение от SWIFT, пишет telegraf.by


«Пусть попробуют… Наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в нашей силе и мощи и в ответной реакции, несомненно, присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем», — заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информбезопасности Андрей Крутских.

По его словам, Россия в последние годы укрепила свою обороноспособность.

«В этом смысле чувствуем себя вполне уверенно, и не думаю, что кто-то хотел бы рисковать», — пригрозил Крутских.

Ранее президент Европарламента Давид Сассоли заявлял, что ЕС должен увидеть деэскалацию напряжения. РФ должна вспомнить о соблюдении взятых на себя международных обязательств и перестать нагнетать ситуацию у границ с Украиной.
 
 
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Евродепутаты обвинили Россию в ухудшении отношений с соседними странами и призвали прекратить наращивание войск.
 
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