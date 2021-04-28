Европарламент предложил отключить РФ от SWIFT. Россия предполагала такую возможность

Европарламент (ЕП) предлагает отключить Российскую Федерацию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа, если Кремль продолжит провокации и агрессию в отношении Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на проект резолюции ЕП.





В документе призывают российскую сторону «прекратить неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям».





При этом парламентарии сожалеют об ухудшившихся отношениях с РФ, считая, что в этом вина лежит на Кремле.





пишет telegraf.by Москва уже отреагировала на возможное отключение от SWIFT,telegraf.by









«Пусть попробуют… Наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в нашей силе и мощи и в ответной реакции, несомненно, присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем», — заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информбезопасности Андрей Крутских.





По его словам, Россия в последние годы укрепила свою обороноспособность.





«В этом смысле чувствуем себя вполне уверенно, и не думаю, что кто-то хотел бы рисковать», — пригрозил Крутских.





Ранее президент Европарламента Давид Сассоли заявлял, что ЕС должен увидеть деэскалацию напряжения. РФ должна вспомнить о соблюдении взятых на себя международных обязательств и перестать нагнетать ситуацию у границ с Украиной.



