Умер астронавт первой лунной миссии Майкл Коллинз

Источник материала: Onliner

Скончался астронавт Майкл Коллинз — об этом сообщила его семья в Twitter. Коллинз был в составе «Аполлона-11», первой миссии по полету человека на Луну. Астронавту было 90 лет, он боролся с онкологическим заболеванием.

Коллинза иногда называют «забытым» членом экипажа: он единственный не выходил на лунную поверхность во время исторической миссии. Пока Нил Армстронг и Базз Олдрин ходили по Луне, Коллинз оставался в командном модуле. Астронавт побывал в космосе дважды: в 1966 году на корабле «Джемини-10», а также в 1969 году в составе «Аполлона-11».

Family Statement on Passing of Astronaut Michael Collins pic.twitter.com/6OAw7CzFaz — Michael Collins (@AstroMCollins) April 28, 2021

После смерти Майкла Коллинза в живых остался только один астронавт из «Аполлона-11» — 91-летний Базз Олдрин. Нил Армстронг умер в 2012 году, ему было 82 года.