|
Умер астронавт первой лунной миссии Майкл Коллинз
Источник материала: Onliner
Скончался астронавт Майкл Коллинз — об этом сообщила его семья в Twitter. Коллинз был в составе «Аполлона-11», первой миссии по полету человека на Луну. Астронавту было 90 лет, он боролся с онкологическим заболеванием.
Коллинза иногда называют «забытым» членом экипажа: он единственный не выходил на лунную поверхность во время исторической миссии. Пока Нил Армстронг и Базз Олдрин ходили по Луне, Коллинз оставался в командном модуле. Астронавт побывал в космосе дважды: в 1966 году на корабле «Джемини-10», а также в 1969 году в составе «Аполлона-11».
После смерти Майкла Коллинза в живых остался только один астронавт из «Аполлона-11» — 91-летний Базз Олдрин. Нил Армстронг умер в 2012 году, ему было 82 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скончался астронавт Майкл Коллинз — об этом сообщила его семья в Twitter. Коллинз был в составе «Аполлона-11», первой миссии по полету человека на Луну. Астронавту было...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)