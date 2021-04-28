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Умер астронавт первой лунной миссии Майкл Коллинз

28.04.2021 19:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Скончался астронавт Майкл Коллинз — об этом сообщила его семья в Twitter. Коллинз был в составе «Аполлона-11», первой миссии по полету человека на Луну. Астронавту было 90 лет, он боролся с онкологическим заболеванием.

Коллинза иногда называют «забытым» членом экипажа: он единственный не выходил на лунную поверхность во время исторической миссии. Пока Нил Армстронг и Базз Олдрин ходили по Луне, Коллинз оставался в командном модуле. Астронавт побывал в космосе дважды: в 1966 году на корабле «Джемини-10», а также в 1969 году в составе «Аполлона-11».

 

После смерти Майкла Коллинза в живых остался только один астронавт из «Аполлона-11» — 91-летний Базз Олдрин. Нил Армстронг умер в 2012 году, ему было 82 года.

 
 
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Скончался астронавт Майкл Коллинз — об этом сообщила его семья в Twitter. Коллинз был в составе «Аполлона-11», первой миссии по полету человека на Луну. Астронавту было...
 
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