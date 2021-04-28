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Минск передал Москве 26 завизированных проектов интеграционных карт
Источник материала: Onliner
Официальный Минск передал Москве завизированные проекты 26 дорожных карт по интеграции. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Подробности
Роман Головченко отметил, что работа над пакетом интеграционных документов продолжается. Премьер-министры продолжают курировать оставшиеся две дорожные карты.
Изначально планировалось составить 31 дорожную карту, затем число уменьшилось до 28. Сроки подписания ожидаются осенью.
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