ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гайдукевич о после США: если она не признает выборы и не вручит верительные грамоты Президенту, в Беларуси её не будет

28.04.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гайдукевич о после США: если она не признает выборы и не вручит верительные грамоты Президенту, в Беларуси её не будет

Посол США в Беларуси Джули Фишер по-прежнему не въехала на территорию страны и теперь в качестве места своего временного пребывания избрала Вильнюс, где уже заявили о её возможной аккредитации. Парадоксальность данной ситуации в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ прокомментировал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.

Олег Гайдукевич: «Если она не признает выборы, если она не вручает верительные грамоты Президенту, есть международные договора, есть дипломатия, есть закон. Если эти законы соблюдаться не будут, никогда данная гражданка послом в Республике Беларусь не будет. В нашей стране она не будет никогда».

При этом политик также указал на парадоксальность ситуации, когда литовские чиновники говорят о возможности аккредитации ими Джули Фишер в качестве посла США в Беларуси. В частности, Гайдукевич отметил, что подобный шаг станет попранием всех норм международного права.

Олег Гайдукевич: «О чем мечтает посол США? О том, что она вместе с Тихановской приедет и будет править страной. Не Тихановская, а она! Как в некоторых странах соседних звонят из Госдепартамента США и говорят, кого назначить министром. Вот они о чем мечтают. Никогда этого не будет!»


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол США в Беларуси Джули Фишер по-прежнему не въехала на территорию страны и теперь в качестве места своего временного пребывания избрала Вильнюс, где уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер астронавт первой лунной миссии Майкл Коллинз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by