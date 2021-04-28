|
Гайдукевич о после США: если она не признает выборы и не вручит верительные грамоты Президенту, в Беларуси её не будет
Источник материала: ОНТ
Посол США в Беларуси Джули Фишер по-прежнему не въехала на территорию страны и теперь в качестве места своего временного пребывания избрала Вильнюс, где уже заявили о её возможной аккредитации. Парадоксальность данной ситуации в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ прокомментировал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.
При этом политик также указал на парадоксальность ситуации, когда литовские чиновники говорят о возможности аккредитации ими Джули Фишер в качестве посла США в Беларуси. В частности, Гайдукевич отметил, что подобный шаг станет попранием всех норм международного права.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гайдукевич о после США: если она не признает выборы и не вручит верительные грамоты Президенту, в Беларуси её не будет
Посол США в Беларуси Джули Фишер по-прежнему не въехала на территорию страны и теперь в качестве места своего временного пребывания избрала Вильнюс, где уже...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)