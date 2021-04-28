Гайдукевич о после США: если она не признает выборы и не вручит верительные грамоты Президенту, в Беларуси её не будет

Источник материала: ОНТ

Посол США в Беларуси Джули Фишер по-прежнему не въехала на территорию страны и теперь в качестве места своего временного пребывания избрала Вильнюс, где уже заявили о её возможной аккредитации. Парадоксальность данной ситуации в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ прокомментировал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.

Олег Гайдукевич: «Если она не признает выборы, если она не вручает верительные грамоты Президенту, есть международные договора, есть дипломатия, есть закон. Если эти законы соблюдаться не будут, никогда данная гражданка послом в Республике Беларусь не будет. В нашей стране она не будет никогда».

При этом политик также указал на парадоксальность ситуации, когда литовские чиновники говорят о возможности аккредитации ими Джули Фишер в качестве посла США в Беларуси. В частности, Гайдукевич отметил, что подобный шаг станет попранием всех норм международного права.

Олег Гайдукевич: «О чем мечтает посол США? О том, что она вместе с Тихановской приедет и будет править страной. Не Тихановская, а она! Как в некоторых странах соседних звонят из Госдепартамента США и говорят, кого назначить министром. Вот они о чем мечтают. Никогда этого не будет!»





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