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Попытка госпереворота в Беларуси. Операция «Тишина». Мнение экспертов
Источник материала: ОНТ
Раскрытая спецслужбами операция «Тишина» по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем. Попытка госпереворота, планы по физическому устранению одних, и фильтрация на лояльность других. Задержанные дают показания. Новые подробности дела уже скоро будут предоставлены публике вместе с выходом нового расследования ОНТ.
Впрочем, и то, что известно к этой минуте, позволяет делать выводы о сценарии, который готовили для белорусов?
Эту тему в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ обсудят гости студии: декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики, Сергей Рачков, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания, Олег Гайдукевич, а также общественно-политический деятель Пётр Шапко.
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Раскрытая спецслужбами операция «Тишина» по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем. Попытка госпереворота, планы по физическому устранению одних, и...
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