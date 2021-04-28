Грузинские рабочие объявили бессрочную стачку из-за того, что им отказали в повышении зарплат

Источник материала: ОНТ

Грузинским рабочим напрочь отказали в повышении зарплат. Из-за этого они объявили бессрочную стачку.

Бастуют сотрудники химического завода «Азот» в городе Рустави. Сотни людей блокировали все входы на предприятие. Не пропускают транспорт. Исключение – только для машин, которые обеспечивают кислородом и азотом клиники и лаборатории. Администрация на контакт с бастующими не идет. Хотя, как сообщается, еще в 2019-м работникам было обещано повышение зарплат не только руководством завода, но и министром экономики. Обещание не было выполнено. Дошло до того, что зарплата на предприятии – крупнейшем производителе азотных удобрений – сейчас одна из самых низких в отрасли.

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