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Грузинские рабочие объявили бессрочную стачку из-за того, что им отказали в повышении зарплат

28.04.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Грузинские рабочие объявили бессрочную стачку из-за того, что им отказали в повышении зарплат

Грузинским рабочим напрочь отказали в повышении зарплат. Из-за этого они объявили бессрочную стачку.

Бастуют сотрудники химического завода «Азот» в городе Рустави. Сотни людей блокировали все входы на предприятие. Не пропускают транспорт. Исключение – только для машин, которые обеспечивают кислородом и азотом клиники и лаборатории. Администрация на контакт с бастующими не идет. Хотя, как сообщается, еще в 2019-м работникам было обещано повышение зарплат не только руководством завода, но и министром экономики. Обещание не было выполнено. Дошло до того, что зарплата на предприятии – крупнейшем производителе азотных удобрений – сейчас одна из самых низких в отрасли.

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Грузинским рабочим напрочь отказали в повышении зарплат. Из-за этого они объявили бессрочную стачку. Бастуют сотрудники химического завода «Азот» в городе...
 
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