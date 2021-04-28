Прогноз погоды на 29 апреля: немного потеплеет, будет без осадков

Источник материала: ОНТ

В последние дни апреля и в начале мая ожидается неустойчивая погода. Самые ненастные и дождливые – пятница и воскресенье. Они будут сопровождаться скачками атмосферного давления и температуры.

29 апреля погодой будет управлять область повышенного атмосферного давления. К нам придет теплый воздух с юго-запада Европы. И только во второй половине дня по западу скажется влияние влажного атмосферного фронта из Польши.

В четверг переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня по западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Влажность от 40% по востоку до 70% по западу. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

Утром температура – от +4°C до +6°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2–4 градуса прохладнее.

В середине дня воздух прогреется до +10°C в центральных районах и +13°C в западных и юго-восточных.

К вечеру – от +8°C по северу до +11°C по югу.

Апрель закончится ненастной погодой. Пройдут дожди, днем большая вероятность гроз. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в дневные часы сильный порывистый. Температура ночью +5…+10°C, днем от +9°C по северу до +19°C по юго-востоку.

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