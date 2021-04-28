Подросток, совершивший самосожжение в Лунинецком районе, скончался

Источник материала: ОНТ

Совершивший акт самосожжения в Лунинецком районе 17-летний подросток скончался в больнице. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает БЕЛТА.

Подросток скончался 27 апреля. По факту самосожжения расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Обстоятельства смерти устанавливаются, следователями опрашиваются свидетели, проводятся необходимые экспертные исследования.

Напомним, трагедия произошла 23 апреля в агрогородке Полесский Лунинецкого района, когда подросток забрался в заброшенное здание и, облившись неизвестной горючей жидкостью, поджег себя. На крики горящего подростка сбежались односельчане, которые и вызвали скорую помощь.

Фото: БЕЛТА

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