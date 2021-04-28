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В Белом доме бродит призрак Линкольна – 16-го президента США. Так считает Джен Псаки

28.04.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Белом доме бродит призрак Линкольна – 16-го президента США.  

Во всяком случае в это верит пресс-секретарь Джен Псаки. Она явно испугалась, услышав странный шум в зале, и даже прервала свое выступление перед журналистами. 

Псаки поторопилась успокоить прессу, мол, здание хоть и старое, но крепкое. Потолок не падает. И назвала произошедшее слегка жутковатым.

И это не единственное яркое высказывание недели от пресс-секретаря. Отвечая на вопрос, почему Байден был единственным в маске во время онлайн-саммита по климату, она сообщила, что президент таким образом посылает миру сообщение. Такой вот месседж по-американски. 

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В Белом доме бродит призрак Линкольна – 16-го президента США.   Во всяком случае в это верит пресс-секретарь Джен Псаки. Она явно испугалась, услышав странный шум в...
 
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