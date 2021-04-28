Обратите внимание: пришло SMS о зачислении денег, но на карте их нет – произошел сбой в работе Белинвестбанка

сообщили читатели. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»читатели.





Как пояснили в банке, подобные SMS приходят некоторым клиентам из-за технического сбоя. Помимо сообщений о зачислении средств могут также приходить и SMS о том, что счет якобы заблокирован.





В финансовом учреждении приносят свои извинения за доставленные неудобства, а также напоминают о том, что Контакт-центр банка работает круглосуточно, и в случае возникновения каких-либо вопросов можно обратиться туда, позвонив по телефонам: 146 или +375 (17) 239-02-39. Помимо этого, задать вопрос специалисту можно с помощью сервиса «Онлайн-консультант» на сайте банка, в системе «Интернет-банкинг» и в Viber, Telegram, Facebook .



