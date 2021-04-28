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Обратите внимание: пришло SMS о зачислении денег, но на карте их нет – произошел сбой в работе Белинвестбанка

28.04.2021 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые клиенты Белинвестбанка получили 28 апреля SMS-сообщения о зачислении на их счет денежных средств, однако при проверке баланса выяснили, что указанной суммы на их карты не поступало.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили читатели.

Как пояснили в банке, подобные SMS приходят некоторым клиентам из-за технического сбоя. Помимо сообщений о зачислении средств могут также приходить и SMS о том, что счет якобы заблокирован.

В финансовом учреждении приносят свои извинения за доставленные неудобства, а также напоминают о том, что Контакт-центр банка работает круглосуточно, и в случае возникновения каких-либо вопросов можно обратиться туда, позвонив по телефонам: 146 или +375 (17) 239-02-39. Помимо этого, задать вопрос специалисту можно с помощью сервиса «Онлайн-консультант» на сайте банка, в системе «Интернет-банкинг» и в Viber, Telegram, Facebook .
 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые клиенты Белинвестбанка получили 28 апреля SMS-сообщения о зачислении на их счет денежных средств, однако при проверке баланса выяснили, что указанной...
 
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