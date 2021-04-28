Вас продают и покупают в интернете. Apple хочет это остановить, Цукерберг против

Источник материала: Onliner В июне прошлого года на конференции для разработчиков Apple анонсировала новую функцию в iPhone, которая заставит приложения спрашивать у пользователей разрешение на отслеживание их действий в других приложениях. Для Facebook это стало полноценной декларацией войны. По крайней мере, нынешние и бывшие сотрудники соцсети говорят, что именно так это и было воспринято внутри Facebook. Соцсеть полагается на отслеживание активности пользователей, чтобы показывать им таргетированную рекламу. И огромное число владельцев iPhone с понедельника вольны запретить Facebook создавать цифровой профайл их интересов и потребительских привычек, что непременно ударит по рекламному бизнесу Марка Цукерберга и качеству таргетинга, который предлагает рекламодателям его компания.

Холодная война, которая тлела между главой Apple Тимом Куком и основателем Facebook Марком Цукербергом уже несколько лет, перешла в активную фазу принципиальной идейной борьбы. Почему поссорились Тим и Марк, какие мотивы двигают обеими компаниями в этой длительной вражде за пользователя как цифровой продукт?

Нововведение Apple

В понедельник, 26 апреля, с обновлением iOS 14.5 компания Apple добавила в систему новую функцию, которая дает пользователю право выбора: разрешить определенному приложению отслеживать его активность «в приложениях и на сайтах других компаний» в рекламных целях или запретить такую слежку.

Теперь при запуске некоторых приложений на iPhone и iPad будет появляться всплывающее окно с соответствующим диалогом. В частности, в приложении Facebook.





Многие приложения и сайты, помимо своей очевидной функции, располагают и неочевидными для пользователя возможностями. Они способны собирать информацию о вас: возраст, локация, состояние здоровья, потребительские привычки, история браузера. Делают это с помощью трекеров, которые предоставляет им оператор рекламы. Например, Facebook.

Facebook предоставляет партнерам трекер, который те устанавливают на свой сайт или в приложение. Этот трекер собирает информацию о действиях пользователя и передает Facebook. Эта информация нужна соцсети для персонализации контента и подбора актуальной рекламы.

Допустим, вы тусуетесь на сайте интернет-магазина. Выбираете или покупаете какую-то обувь. Эти действия становятся известны Facebook, компания связывает их с вашим аккаунтом пользователя, а потом показывает рекламу в соцсети о том, что для вас есть скидка на покупку в том же интернет-магазине или схожая пара обуви.

Нечистые дата-брокеры

Но, как отмечает Apple, некоторые трекеры берут больше данных, чем надо для рекламы, а затем делятся ими с рекламодателями или продают дата-брокерам. Те из тысячи кусочков информации собирают ваш цифровой портрет, который перепродают дальше. Когда это связано с рекламой, можно потерпеть, это может быть даже полезным. Но полученную информацию можно использовать для того, чтобы влиять на ваше поведение и принимаемые решения. И все это происходит без вашего ведома или разрешения. Человек втемную становится цифровым продуктом.

Дата-брокеры — это компании, которые специализируются на сборе информации. Порой обезличенной, порой личной, порой скандальной. Американская Acxicom в 2012 году хвасталась, что у нее есть файлы на 10% населения Земли, а на каждого человека в базе приходится в среднем около полутора тысяч единиц информации.

Самый громкий скандал последних лет, связанный со сбором информации, случился с Facebook и британской компанией Cambridge Analytica. Это лондонская фирма, которая предоставляет политические консалтинговые услуги. В 2018 году ее обвинили в использовании личной информации 50 млн пользователей соцсети с желанием повлиять на исход президентских выборов в 2016 году в США.

Бывший работник Cambridge Analytica рассказывал, что личные данные более миллиона пользователей соцсети удалось собрать при помощи викторины «Это ваша цифровая жизнь», в ходе которой юзеры не замечали подвоха и выкладывали информацию о себе и знакомых.

По итогу эти данные использовались для показа политической рекламы во время выборов в США и референдума по выходу Великобритании из Евросоюза. Для того чтобы повлиять на умы и заставить пользователей принять то решение, которое требовалось Cambridge Analytica.

Таким образом, информация о пользователе, личная или обезличенная, может оказаться не в тех руках и использоваться не по своему первоначальному назначению. Поэтому Apple и дает своим пользователям право выбора — предоставлять тому или иному приложению информацию о себе и возможность делиться ею с посторонними.

Конфликт Кука и Цукерберга

Когда Тима Кука в 2018 году спросили о ситуации вокруг Cambridge Analytica и Facebook, он назвал ситуацию ужасной и предположил, что для Facebook необходимы хорошо продуманные правила в регуляции доступа к пользовательской информации. Как бы Тим Кук решал проблемы с конфиденциальностью Facebook, если бы был на месте Марка Цукерберга? На этот вопрос журналистов он ответил, что не оказался бы в такой ситуации. Явный укол и критика в сторону Цукерберга. И реклама собственной идейной позиции.

Еще в 2015 году Тим Кук назвал конфиденциальность в цифровом мире большой проблемой, а в 2018 году объявил новый корпоративный девиз Apple: «Конфиденциальность — одно из основных прав человека». Он соответствовал маркетинговому пути Apple, согласно которому люди покупают iPhone за $1000, чтобы защитить себя от вреда в интернете.

Тим Кук и Марк Цукерберг периодически пересекаются на переговорных площадках. Наиболее острое содержание одной из последних таких встреч года два назад рассказали люди, присутствовавшие на переговорах. Цукерберг спросил у Кука совета, как бы тот справлялся со скандалом вокруг утечки пользовательских данных. Тот язвительно ответил, что следует удалить любую информацию, собранную о людях вне основных приложений Facebook. То есть перестать следить за людьми через трекеры в сторонних приложениях и на сайтах. Фактически Кук сказал Цукербергу, что его бизнес является несостоятельным. Марк этот совет, естественно, проигнорировал.

Идейные взгляды на цифровой мир Кука и Цукерберга серьезно расходятся. Первый уверен, что люди должны платить за то, чтобы пользоваться безопасной и более приватной версией интернета. Второй топит за открытый интернет, в котором сервисы фактически являются бесплатными для пользователя, а за все платит рекламодатель.

Цукерберг уверен, что своим обновлением Apple хочет сдержать рост бесплатных сервисов, которые живут за счет рекламы, и переписать правила игры таким образом, чтобы они приносили выгоду Apple. То есть, речь идет не о приватности, а о прибыли.

Удары по Facebook

Еще раньше Apple представила встроенный трекер экранного времени, который позволяет пользователям iPhone устанавливать ограничение по времени на определенные приложения. Это был удар по Facebook и Instagram. Им нужно, чтобы пользователи проводили в них как можно больше времени, чтобы показывать им как можно больше рекламы.

Потом нанесла удар по кнопке лайка. Лайки и секцию комментариев Facebook использовала на сторонних сайтах для отслеживания истории посещений своими пользователями. Даже если вы не писали комментарий или не нажимали лайк или кнопку «поделиться», Facebook регистрировал, что ваш браузер загрузил эту кнопку с определенного сайта. В одном из обновлений для своего браузера Safari Apple убрала эту возможность. В браузере стало появляться всплывающее окно с просьбой разрешить Facebook вас отслеживать. На демонстрации новой функции не постеснялись и напрямую назвали крупнейшую трекинг-империю, против которой в первую очередь было направлена новая функция по блокировке кукис, — Facebook.





Такими шагами Apple демонстрирует свою силу. Многомиллиардная рекламная империя Facebook не может сама контролировать свою судьбу. Цукербергу остается давить на жалость. В декабре Facebook разместила полностраничную рекламу в трех ведущих газетах США, где объявила о противостоянии с Apple и о том, что новая функция в iPhone отрицательно скажется на способности малого бизнеса размещать рекламу. В Facebook уверены, что изменение затруднит рост малого бизнеса, а для некоторых станет вопросом выживания.





Таким образом, Apple для Facebook стала главным врагом. Сможет ли Марк Цукерберг адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса? Сколько людей откажется от рекламной слежки за своими действиями и как это повлияет на доходы Facebook? Ответы на эти вопросы прояснятся в ближайшие месяцы.