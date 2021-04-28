«О ДТП узнал из телеграммы». Парень больше года не пользовался каршерингом, а кто-то взял авто с помощью его аккаунта

Источник материала: Tut.by

В истории с рядовым ДТП с каршеринговой машиной, за рулем которой, по предварительным данным, оказалась бесправница, появились неожиданные подробности. Как оказалось, по делу сейчас задержан молодой человек, который ехал в этой машине. А сегодня с AUTO.TUT.BY связался парень, аккаунт которого использовали для поездки, хотя он уже давно не пользовался сервисом.

Напомним, авария случилась в Минске 20 апреля. Сразу в ГАИ сообщали, что за рулем каршеринговой машины — BMW 320i — была девушка 2002 года рождения, которая никогда не получала прав. Появилась версия , что машиной пользовались с помощью украденного аккаунта.

«О ДТП узнал, когда получил телеграмму»

В пользу этой версии говорит и рассказ Максима, который о происшествии узнал после того, как его телеграммой вызвали на осмотр той самой пострадавшей BMW.

— Телеграмма пришла 23 апреля по месту моей прописки. В ней сказано, что я якобы являюсь участником ДТП, и мне нужно быть по указанному адресу в указанное время, — рассказал Максим AUTO.TUT.BY.





Максим удивился и начал выяснять подробности. Сначала он отправился к отправителю телеграммы — это компания «БелВЭБ Страхование». Там он и узнал, что речь идет о ДТП, где пострадал BMW каршеринша Anytime и о том, что машину, якобы получили с помощью аккаунта Максима. Других подробностей в страховой компании парню не сообщили, поэтому он тут же позвонил в Anytime.

— Мне дали понять, что раз ДТП было совершено с моего аккаунта, значит мне пора готовится к возмещению ущерба и посоветовали принять участие в осмотре автомобиля.

По словам Максима, в каршеринге Anytime он действительно был зарегистрирован, но за все время воспользовался услугой только один раз в прошлом году.

— Сейчас я в свой аккаунт не могу зайти, приложение заново запрашивает регистрацию. Получается, что мои личные данные, некогда загруженные в приложение Anytime, теперь потеряли статус конфиденциальности, были взломаны или переданы другим лицам? — сокрушается Максим.

27 апреля Максим приехал на осмотр того самого поврежденного автомобиля.





— Кроме оценщика и меня никто не присутствовал — не было ни сотрудников ГАИ, ни той девушки-бесправницы. Оценщик на мои вопросы ничего ответить не смог, но дал мне справку с некоторыми данными об этом ДТП.





Затем Максим в ГАИ Фрунзенского района, где ему сообщили, что претензий к нему нету. Затем парень написал заявление в милицию.

— Надеюсь, что каршеринг предоставит необходимую информацию по аккаунту, который был задействован в ДТП: например, чья банковская карта привязана к аккаунту, какой номер телефона и так далее.

Каршеринг: «Люди, которые были в машине, по очереди садились за руль. Один из них задержан»

— Сегодня наши сотрудники еще раз пообщались с Максимом и обсудили все моменты. Мы хотим выяснить, как именно его регистрационные данные попали к третьим лицам. Хочу обратить внимание на то, что на уровене Anytime такая утечка данных невозможна, — комментирует ситуацию представитель Anytime Алена Балакирева. — В любом случае, мы пока никого ни в чем не обвиняем. Самое главное, что нужно понимать: отвечать за ДТП будет непосредственно тот, кто управлял автомобилем в момент аварии.

Сейчас в компании ждут результатов проверки правоохранительных органов.

— Пока, по нашим предварительным данным, на 15 суток задержан молодой человек, который в момент ДТП находился в автомобиле. Есть предположение, что именно он находился за рулем. По нашим данным, во время поездки люди, находившиеся в машине, менялись и поочередно садились за руль. Пообщаться с задержанным парнем мы сможем только после 5 мая. О судьбе девушки 2002 года, о которой изначально сообщала ГАИ, нам пока ничего не известно.

AUTO.TUT.BY продолжит следить за развитием ситуации.

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