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Мишустин: Товарооборот РФ и Беларуси удачно восстанавливается после спада в пандемию

28.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С февраля фиксируется рост товарооборота России и Беларуси после спада в пандемию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко, передает ТАСС. Она состоялась в столице Татарстана, куда главы правительств приехали для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

«В целом торгово-экономическое сотрудничество у нас удачно развивается. Сейчас после такого пика пандемической ситуации мы стараемся увеличить товарооборот взаимный», – отметил Мишустин.

Мишустин напомнил, что товарооборот сократился примерно на 17%. «Но в феврале, в марте мы зафиксировали его рост, что радует. И это примерно 18% роста по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», – отметил российский премьер.

Он также напомнил, как стороны оперативно подготовили и подписали межправительственное соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике. По словам Мишустина, его выполнение идет с опережением графика.

«В январе на полную мощность выведен первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. Сооружение второго блока в штатном режиме идет. Мы рассчитываем в ближайшее время на его физический пуск», – добавил глава российского правительства.

В свою очередь Роман Головченко напомнил о работе по согласованию интеграционных процессов в Союзном государстве.

«Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы», – сказал Головченко.

Он также уточнил, что замы глав правительств продолжают конструктивные
переговоры по этой тематике. «Уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон», – подчеркнул белорусский премьер.



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О торгово-экономическом сотрудничестве стран речь зашла на встрече российского премьера с белорусским коллегой Романом Головченко.
 
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