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Мишустин: Товарооборот РФ и Беларуси удачно восстанавливается после спада в пандемию
28.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С февраля фиксируется рост товарооборота России и Беларуси после спада в пандемию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко, передает
«В целом торгово-экономическое сотрудничество у нас удачно развивается. Сейчас после такого пика пандемической ситуации мы стараемся увеличить товарооборот взаимный», – отметил Мишустин.
Мишустин напомнил, что товарооборот сократился примерно на 17%. «Но в феврале, в марте мы зафиксировали его рост, что радует. И это примерно 18% роста по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», – отметил российский премьер.
Он также напомнил, как стороны оперативно подготовили и подписали межправительственное соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике. По словам Мишустина, его выполнение идет с опережением графика.
«В январе на полную мощность выведен первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. Сооружение второго блока в штатном режиме идет. Мы рассчитываем в ближайшее время на его физический пуск», – добавил глава российского правительства.
В свою очередь Роман Головченко напомнил о работе по согласованию интеграционных процессов в Союзном государстве.
«Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы», – сказал Головченко.
Он также уточнил, что замы глав правительств продолжают конструктивные
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О торгово-экономическом сотрудничестве стран речь зашла на встрече российского премьера с белорусским коллегой Романом Головченко.
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