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Обзор ДТП

28.04.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Одна причина двух ДТП 


В Гомельской области за сутки 2 ДТП, 4 человека ранены. Причина авария в обоих случаях одна и та же. Первое ДТП произошло в Гомельском районе. 45-летняя женщина - водитель Nissan Almera   - не уступила дорогу Geely Atlas. В результате аварии пострадали пассажиры, ехавшие в Nissan. 

Второе происшествие произошло в Петрикове. 27-летний водитель автомобиля  Ford ехал по ул. Чапаева и не пропустил мотоциклиста. В результате ДТП байкер и его пассажир были госпитализированы в реанимационное отделение.

Опасный маневр 


В результате ДТП в столице на улице Волгоградской пострадал водитель. По предварительной информации, шофер за рулем Geely   ехал в направлении Логойского тракта. При перестроении мужчина столкнулся со Skoda. После столкновения последний выехал за пределы проезжей части и наскочил на бордюр с ограждением. В результате ДТП пострадал водитель Skoda, он был доставлен в больницу. 

Неожиданное препятствие 


А на главном проспекте Минска Peugeot  въехал в Volkswagen, который стоял посреди проезжей части. Как выяснилось, водитель грузовика ехал по проспекту Независимости в сторону МКАД. Пока по неизвестной причине мужчина не заметил стоявший на дороге каршеринговый автомобиль и врезался в него.  На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. По всей видимости, водитель бросил Volkswagen  на проезжей части, так как в автомобиле закончилось топливо.

ДТП с участием пешеходов

 
На улице Стариновской под колеса авто попал пешеход. Известно, что автоледи ехала на Honda  со стороны пр. Независимости. При повороте направо она сбила 32-летнего пешехода. Молодой человек пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Еще один пешеход пострадал в столице на проспекте Независимости. По информации ГАИ, 26-летний водитель автомобиля Lada  сбил подростка на пешеходном переходе. Как выяснилось, шофер не стал притормаживать, несмотря на то что в соседних полосах машины остановились. Пострадавшего с травмами отвезли в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Одна причина двух ДТП  В Гомельской области за сутки 2 ДТП, 4 человека ранены. Причина авария в обоих случаях одна и та же. Первое ДТП произошло в Гомельском...
 
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