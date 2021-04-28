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6 лет колонии за смерть во время стрима получил 30-летний блогер

28.04.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

6 лет колонии за смерть во время стрима - суд Московской области признал виновным 30-летнего блогера Стаса Решетникова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой, что привело к  гибели. Трагедия во время онлайн-трансляции произошла в  декабре прошлого года - компания приятелей вела прямую трансляцию своей пьянки (общались, ссорились, ругались).  Под утро девушка скончалась. Это видели те, кто следил за трансляцией. Зрители видели, как скорая констатировала смерть, вещание шоу прервали лишь полицейские. 

От чего умерла девушка, что установили правоохранители в результате расследования? Владимир Королев о жизни и смерти в прямом эфире.

Это последний стрим розоволосой Валентины, она обижается, когда блогер не назвал ее топом, т.е. лучшей. От обиды хватает нож, начинает разбрасывать вещи. 

По версии следствия, во время ссоры Решетников стал избивать девушку, а затем выставил ее за дверь в неотапливаемую бойлерную. Дверь открыл, чтобы девушка проветрилась. Под утро ей стало плохо. В ту ночь на улице было 2 градуса мороза. 

Спустя какое-то время стример  идет проверять девушку. В этот момент она уже без сознания. 

Мужчина пытается привести ее в чувства, но не прерывает трансляцию, продолжает общаться со своими подписчиками. Спустя 20 минут, после подсказки своих подписчиков, стример вызывает скорую с телефона уже погибшей Вали   по экстренной связи.  

Скорая приезжает спустя час, судя по реакции врачей, они не в первый раз оказываются по этому адресу. Треш-стримы здесь  были регулярной забавой. Решетняк известен своими провокационными эфирами, на них он за донаты унижал и причинял боль своим гостям.

Из материалов следствия следует, что девушка скончалась от сдавливания головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмы. Ранее парень не раз унижал свою знакомую. 

Раменский суд Подмосковья приговорил блогера к 6 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти. Такой же срок запрашивала и прокуратура. Дело слушалось в закрытом режиме по просьбе самого подсудимого. После инцидента компания Google удалила аккаунт блогера, заявив, что такой контент недопустим в сервисе YouTube. 

 
 
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6 лет колонии за смерть во время стрима - суд Московской области признал виновным 30-летнего блогера Стаса Решетникова в умышленном причинении тяжкого вреда...
 
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