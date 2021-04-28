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Более килограмма мефедрона нашла милиция у 26-летнего жителя Чечерска
Источник материала: БTИзвестно, что молодой человек не работает. И похоже, что именно на наркобизнес он возлагал большие надежды, учитывая объемы изъятого материла. Психотроп обнаружен при личном досмотре, дома, а также в тайниках-закладках.
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Известно, что молодой человек не работает. И похоже, что именно на наркобизнес он возлагал большие надежды, учитывая объемы изъятого материла. Психотроп обнаружен...
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