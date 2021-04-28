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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве в Крупском районе Умерла в больнице, но успела сообщить имя агрессора. СК завершил расследование уголовного дела о жестоком убийстве, а также истязании женщины в Крупском районе....

Умерла в больнице, но успела сообщить имя агрессора. СК завершил расследование уголовного дела о жестоком убийстве, а также истязании женщины в Крупском районе. Инцидент произошел в ноябре прошлого года в городском поселке Холопеничи. Во время семейной ссоры муж избил свою супругу. В ход пошла даже кочерга. Женщина скончалась в реанимации на следующий день. Как выяснили следователи, на женщине периодически видели телесные повреждения. В разговорах со знакомыми она не отрицала, что муж поднимает на нее руку, но заявление в милицию писать просто боялась. Допрошены обвиняемый и свидетели. Проведена проверка показаний на месте. Действия мужчины квалифицированы по статьям "Истязание" и "Убийство, совершенное с особой жестокостью".