Как выглядит счастье? Mark Formelle выпустит футболки с картинами незрячих детей

Mark Formelle приступил к созданию капсульной коллекции футболок, на которых будут нанесены необычные принты, сообщили в компании. Семь картин – семь настроений или состояний, знакомых каждому.





Авторами абстрактных работ стали ребята с нарушением зрения, объединенные желанием творить в благотворительном проекте «Белоника Арт».









Фото: Mark Formelle





Принты, в которых каждый увидит своё, будут подписаны на футболке не только привычной кириллицей, но и объемным шрифтом Брайля, который позволяет считывать информацию кончиками пальцев.





Моделями для продвижения коллекции станут сами авторы художественных работ, ученики особенной школы рисования. Часть средств, вырученных от продажи футболок, пойдет на дальнейшее развитие школы, а также организацию похожих школ в регионах.













Благотворительная коллекция Mark Formelle поступит в продажу ориентировочно в июле 2021 года, но помочь школе можно уже сейчас. В Instagram-аккаунте проекта @belonica.art желающие могут узнать всю необходимую информацию.



