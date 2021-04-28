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Социальные пенсии вырастут с 1 мая на 4%
Источник материала: Партизан
С 1 мая 2021 года увеличится размер бюджета прожиточного минимума, а вместе с ним вырастут социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, а также доплаты пенсионерам старше 75 и 80 лет, пособия по уходу за инвалидами и престарелыми.
Социальные пенсии на период с 1 мая по 31 июля 2021 г. установлены:
– инвалидам I группы, в т.ч. инвалидам с детства в размере 300,60 руб.;
– инвалидам с детства II группы – 259,61 руб.;
– инвалидам II группы – 232,28 руб.;
– детям в случае потери кормильца – 232,28 руб.;
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С 1 мая 2021 года увеличится размер бюджета прожиточного минимума, а вместе с ним вырастут социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, а...
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