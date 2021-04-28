Социальные пенсии вырастут с 1 мая на 4%

Источник материала: Партизан

С 1 мая 2021 года увеличится размер бюджета прожиточного минимума, а вместе с ним вырастут социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, а также доплаты пенсионерам старше 75 и 80 лет, пособия по уходу за инвалидами и престарелыми.

Социальные пенсии на период с 1 мая по 31 июля 2021 г. установлены:

– инвалидам I группы, в т.ч. инвалидам с детства в размере 300,60 руб.;

– инвалидам с детства II группы – 259,61 руб.;

– инвалидам II группы – 232,28 руб.;

пишет neg.by – детям в случае потери кормильца – 232,28 руб.;neg.by



