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Социальные пенсии вырастут с 1 мая на 4%

28.04.2021 20:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 мая 2021 года увеличится размер бюджета прожиточного минимума, а вместе с ним вырастут социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, а также доплаты пенсионерам старше 75 и 80 лет, пособия по уходу за инвалидами и престарелыми.

Социальные пенсии на период с 1 мая по 31 июля 2021 г. установлены:

– инвалидам I группы, в т.ч. инвалидам с детства в размере 300,60 руб.;

– инвалидам с детства II группы – 259,61 руб.;

– инвалидам II группы – 232,28 руб.;

– детям в случае потери кормильца – 232,28 руб.; пишет neg.by
 
 
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С 1 мая 2021 года увеличится размер бюджета прожиточного минимума, а вместе с ним вырастут социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, а...
 
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