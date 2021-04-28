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Австрия готова быть посредничать между оппозицией и властями Беларуси
Источник материала: Партизан
Австрия готова быть посредницей в переговорах между белорусской властью и оппозицией.
Светлана Тихановская с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом / t.me/tsikhanouskaya
О таком заявлении главы МИДа Австрии Александра Шалленберга
Австрийский дипломат добавил, что он не уверен, что такое посредничество будет сейчас востребованным, так как не все стороны готовы говорить.
"В настоящее время нет ощущения, что Лукашенко готов", — сказал Шалленберг журналистам.
В Вене с визитом находится Светлана Тихановская. 27 апреля она встречалась с президентом страны Александром Ван дер Белленом. В среду Тихановскую принимал министр иностранных дел Австрии.
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Австрия готова быть посредницей в переговорах между белорусской властью и оппозицией.
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