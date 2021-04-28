Белорусские власти передали РФ завизированные проекты 26 дорожных карт по углублению интеграции

Белорусские власти завизировали и передали российской стороне проекты 26 интеграционных дорожных карт, сообщил премьер-министр Роман Головченко 28 апреля в Казани (Татарстан, РФ) на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.



На встрече в Казани. Фото: скриншот видео.

Видеофрагмент встречи опубликовала в социальных сетях пресс-секретарь белорусского премьер-министра Александра Исаева.

«Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы. В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы», — сказал Головченко.

Он отметил, что подготовку двух оставшихся проектов дорожных карт курируют премьер-министры, продолжая «конструктивную работу по этой тематике». «Я уверен, что все необходимые консенсусы будут найдены в интересах обеих сторон», — добавил Головченко.

О том, что Беларусь и Россия могут подписать оставшиеся две дорожные карты по интеграции в сентябре—октябре этого года, заявил белорусский посол в Москве Владимир Семашко 27 апреля. «Я раньше предполагал, что и в мае могут быть подписаны оставшиеся две карты. Сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь, — сказал он. — Но я скажу, что настроение и аура такая, что они должны быть подписаны, что будет найден, сейчас модное слово, консенсус или компромисс».

О том, что пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности, однако по некоторым вопросам пока не достигнут консенсус, Головченко заявлял 16 апреля на предыдущей встрече с Мишустиным в Минске.

В конце 2019 года сообщалось, что стороны подготовили проекты 31 дорожной карты. Их содержание ни тогда, ни сейчас не раскрывается.