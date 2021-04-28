По ТВ показали фильм «Убить президента» с подробностями о заговоре

Источник материала: Onliner

Сегодня в ОНТ транслирует двухсерийный фильм-расследование «Убить президента». В нем рассказывается о покушении на Александра Лукашенко: такую информацию на прошлой неделе обнародовал сам Лукашенко и силовые структуры. В рамках уголовного дела задержали политолога Александра Федуту, лидера партии БНФ Григория Костусева, адвоката Юрий Зенкович.

Сообщается, что еще летом КГБ узнало по линии внешней разведки о спецоперации «Тишина». Адвокат с американским паспортом Юрий Зенкович — первый фигурант дела. Закадровый голос в фильме говорит, что Зенкович подтвердил сам: он действует не один, а в составе группы. В эту группу внедрили сотрудников антитеррористического отделения, которые поняли: мятеж действительно готовится, и дело принимает серьезный оборот.

Зенкович на встрече с подставным человеком, который представился высокопоставленным сотрудником Министерства обороны, прямо спросил собеседника о возможности «решить вопрос» с помощью армии. Также Зенкович говорит о том, что за ним стоит «еврейское лобби Америки».

Далее демонстрируются факты переписки Зенковича с подставным военным. «Если изолировать Лукашенко, Шеймана и Витю, то все у них развалится», — одна из цитат.

Также Зенкович говорит о помощи ЦРУ и упоминает «выход на Лэнгли».

— Для мяне было ўжо злачынства тое, што мяне, па-першае, уцягнулi ў тую размову людзi. I я бачыў, што гэтыя людзi вось гэтыя нашыя перамоўныя працэсы хочуць скарыстаць для свайго абагачэння. На той момант я зразумеў так, што яны хочуць гэтыя запiсы паказаць, што — паглядзiце, якая ў нас каманда, што старшыня партыi ёсць і такiя вось людзi, — сказал Григорий Костусев.

В фильме утверждается о связи Зенковича с группой Автуховича. Об этом говорит на допросе сам задержанный адвокат. По его словам, Автухович говорил, что есть активные люди, готовые нарушать закон.

Далее в разговоре они обсуждают, что наиболее перспективный вариант устранения Лукашенко — «в воздухе». Упоминаются переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и «Стингер».

Следующие шаги заговорщиков — создание революционного комитета, освобождение политзаключенных и создание повстанческой армии.

(будет дополнено)