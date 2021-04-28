Налоговики рассказали, какой будет штраф за продажу запрещенных Nivea и Skoda

Источник материала: Onliner

Министерство по налогам и сборам сегодня разъяснило , как торговле поступать с остатками продукции Nivea, Skoda и остальными запрещенными товарами. А также о том, какие будут штрафы за продажу «запрещенки». Напомним, запрет начнет действовать с 5 мая и продлится до 5 ноября.

С 5 мая компании должны приостановить оптовую и розничную торговлю «запрещенкой». До 13 мая они будут проводить инвентаризацию остатков, в том числе и остатков во вскрытых упаковках (кроме тех, у которых истек срок годности). Торговым объектам нужно будет составить специальную опись в двух экземплярах, а остатки продолжать хранить.

До 18 мая включительно эти два экземпляра описи нужно предоставить в свою налоговую инспекцию. Налоговики проставят на них свои отметки, один отдадут, а второй направят в «Издательство „Белбланкавыд“». Дальше торговым организациям нужно будет купить в «Издательстве „Белбланкавыд“» специальные контрольные знаки для своих остатков. Цена этих контрольных знаков пока неизвестна.

Дальше до 5 июля все остатки продукции промаркируют и снова пустят в продажу. А вот запрет будет действовать полгода, то есть до 5 ноября.

А что, если ввозить «запрещенку»? Напомним, для личного пользования указанные товары привозить в Беларусь разрешено. Запрещен лишь ввоз для продажи. Ввоз и продажу везде, в том числе и в интернет-магазинах, будут контролировать налоговики. Если кто-то попытается привезти запрещенные товары, то налоговики направят «провинившимся» специальное уведомление с указанием на запрет ввозить эти товары. Кроме того, налоговая потребует вывезти их за пределы страны, а потом предоставить документы (или копии) о том, что товары вывезены.

А что будет, если налоговая выявит товары без маркировки? Выдаст требование о запрете их продажи и вывозе за границу Беларуси (с подтверждающими документами, конечно).

Какие документы могут подтвердить вывоз? Накладные, транспортные документы, таможенные декларации и так далее.

Какая ответственность? Налоговики отмечают, что тем, кто не выполнит требования, будет грозить наказание по статье 24.3 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». Она подразумевает штраф от 2 до 100 базовых (от 58 до 2900 рублей), или общественные работы, или административный арест.

А вот тех, кто продолжит торговать немаркированной «запрещенкой», ждет санкция по статье 13.3 «Нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности» — штраф от 2 до 10 базовых (от 58 до 290 рублей).