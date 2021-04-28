ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Налоговики рассказали, какой будет штраф за продажу запрещенных Nivea и Skoda

28.04.2021 21:07 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Министерство по налогам и сборам сегодня разъяснило, как торговле поступать с остатками продукции Nivea, Skoda и остальными запрещенными товарами. А также о том, какие будут штрафы за продажу «запрещенки». Напомним, запрет начнет действовать с 5 мая и продлится до 5 ноября.

С 5 мая компании должны приостановить оптовую и розничную торговлю «запрещенкой». До 13 мая они будут проводить инвентаризацию остатков, в том числе и остатков во вскрытых упаковках (кроме тех, у которых истек срок годности). Торговым объектам нужно будет составить специальную опись в двух экземплярах, а остатки продолжать хранить.

До 18 мая включительно эти два экземпляра описи нужно предоставить в свою налоговую инспекцию. Налоговики проставят на них свои отметки, один отдадут, а второй направят в «Издательство „Белбланкавыд“». Дальше торговым организациям нужно будет купить в «Издательстве „Белбланкавыд“» специальные контрольные знаки для своих остатков. Цена этих контрольных знаков пока неизвестна.

Дальше до 5 июля все остатки продукции промаркируют и снова пустят в продажу. А вот запрет будет действовать полгода, то есть до 5 ноября.

А что, если ввозить «запрещенку»? Напомним, для личного пользования указанные товары привозить в Беларусь разрешено. Запрещен лишь ввоз для продажи. Ввоз и продажу везде, в том числе и в интернет-магазинах, будут контролировать налоговики. Если кто-то попытается привезти запрещенные товары, то налоговики направят «провинившимся» специальное уведомление с указанием на запрет ввозить эти товары. Кроме того, налоговая потребует вывезти их за пределы страны, а потом предоставить документы (или копии) о том, что товары вывезены.

А что будет, если налоговая выявит товары без маркировки? Выдаст требование о запрете их продажи и вывозе за границу Беларуси (с подтверждающими документами, конечно).

Какие документы могут подтвердить вывоз? Накладные, транспортные документы, таможенные декларации и так далее.

Какая ответственность? Налоговики отмечают, что тем, кто не выполнит требования, будет грозить наказание по статье 24.3 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». Она подразумевает штраф от 2 до 100 базовых (от 58 до 2900 рублей), или общественные работы, или административный арест.

А вот тех, кто продолжит торговать немаркированной «запрещенкой», ждет санкция по статье 13.3 «Нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности» — штраф от 2 до 10 базовых (от 58 до 290 рублей).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство по налогам и сборам сегодня разъяснило, как торговле поступать с остатками продукции Nivea, Skoda и остальными запрещенными товарами. А также о том, какие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядит счастье? Mark Formelle выпустит футболки с картинами незрячих детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by