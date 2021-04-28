«Сюрприз»: как Москва использует американские санкции против белорусских предприятий

Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасць» собрала комментарии к информации о возможном отказе российских компаний поставлять нефть на «Нафтан».





Вечером 27 апреля Reuters со ссылкой на неофициальные источники сообщило, что «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не планируют поставлять нефть на новополоцкий завод уже в мае – из-за американских санкций, которые введены в отношении этого предприятия. В течение суток эта информация ни одной из заинтересованных сторон не была опровергнута.

Источник TUT.BY в нефтяных кругах подтвердил информацию Reuters:

— Тема есть. Сейчас ведутся переговоры с российской стороной. Конечно, это известие стало сюрпризом. Ранее [когда действовали санкции] таких вопросов не было. Стоит надеяться, что эту белорусскую уязвимость российские партнеры не будут использовать в своих корыстных целях.

Надеяться на это как раз не стоит, считают эксперты. Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий заявил «Салiдарнасцi» :

— Я думаю, что российская сторона также заинтересована использовать данную ситуацию для того, чтобы оказать дополнительное давление на Александра Лукашенко, принудить его к реализации сочинских договоренностей (транзит власти, конституционная реформа), от которых он раньше успешно отбивался.

Аналогичного мнения придерживается аналитик Игорь Тышкевич:

«Есть вероятность, что и сообщение на Reuters, и активное педалирование этой темы в российских СМИ является (пока что) неким подобием психологической атаки… Если сопоставить результаты переговоров Путина и Лукашенко, контакты Беларуси и Азербайджана, идеи Минска «оставить без внимания» российские рекомендации по конституционной реформе, становится очевидным необходимость со стороны РФ немного напугать белорусские власти. Новополоцк – идеальная мишень. Это отсутствие альтернатив по сырью и связь с Россией договором на экспорт нефтепродуктов через российскую Усть Лугу».

Однако РФ может воспользоваться этой ситуацией, в первую очередь, для продвижения в Беларуси своих интересов в сфере переработки и транзита нефти, а не политических. На это указывает телеграм-канал zaprauka.by :

«Уже достаточно долгое время у нас методично «щемят» дочку «Транснефти» – «Транснефтепродукт-Запад»… Ситуация настолько серьезна, что руководство самой «Транснефти» опасается даже национализации данного предприятия. Ну а эксперты говорят, что ее условно взяли в заложники для размена на компенсацию налогового маневра. Так вот, сейчас ситуация может резко поменяться… возможен размен: «Транснефтепродукт-Запад» белорусские власти оставляют в покое, а на «Нафтан» будет поступать нефть, несмотря на санкции США».

Обходные пути

Впрочем, положение белорусской стороны не выглядит безнадежным. Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб очертил «Салідарнасці» возможные пути выхода из непростой ситуации, в которую угодил «Нафтан»:

– Насколько я понимаю, риски, которые видят российские нефтяные компании, связаны не просто с сотрудничеством с белорусскими компаниями, попавшими под санкции, а с расчетами с этими компаниями в долларах. Через корреспондентские счета в американских банках эта ситуация становится прозрачной для властей США и потенциально может повлечь вторичные санкции. Но, если допустить, что в будущем при поставках нефти расчеты будут производиться, например, в евро или российских рублях, то сотрудничество с «Нафтаном» может возобновиться.

Эксперт в области энергоносителей Татьяна Маненок сказала Нашай ніве :

– Я думаю, что в таком случае увеличатся поставки из России в Мозырь, который не под американскими санкциями. Наши скромные собственные запасы нефти будут перенаправлены с экспорта на внутренний рынок. Но основное — будет вестись поиск маленьких нефтяных компаний в России со скромными оборотами, которые за рубеж в принципе не поставляют, поэтому могут не бояться западных санкций.

Долгоиграющие последствия

амое главное, что показывает эта ситуация – насколько Беларусь становится все более токсичным, нежелательным партнером даже для своих условных союзников, включая Россию. Арсений Сивицкий

Телеграм-канал Кукловод и овца отмечает:

«В Москве не могут не понимать, что без российской нефти белорусская экономика потеряет 1/3 своего экспорта, что приведет к ее полному обрушению. Поэтому сейчас в РФ пытаются найти такое решение, чтобы и Лукашенко сразу не похоронить, и самим под санкции не попасть. Скорее всего будет создана сеть компаний-прокладок, через которые и пойдут поставки. Проблема, однако, в том, что американский Минфин хорошо умеет разматывать цепочки из фейковых юрлиц и потом наказывать настоящих участников сделок».

Своими соображениями на этот счет делится телеграм-канал Письма к дочери :

«Колебания российских компаний создают опасный прецедент и показывают дурной пример окружающим. Надо понимать, что попавшие под санкции белорусские предприятия начнут сейчас стремительно терять клиентов и партнеров.

И даже если какие-то поставки нефти на «Нафтан» возобновятся, то может обнаружиться, что заводу будет некому продавать свой бензин. Потому что за два месяца этого года из 1,7 миллиона тонн нефтепродуктов два беларусских завода продали в ЕС и Украину полтора миллиона.

И при всей незаменимости белорусской промышленности в структуре мировой экономики, я что-то думаю, что под угрозой американских санкций западные партнеры все-таки постараются найти способ, чтобы как-то ее заменить. Так что, пока в мире своих иллюзий белорусские власти ущемляют супостатов, избавляясь от пустых баночек Nivea, грубая реальность наносит ответный удар».

Возможное продолжение

– Насколько мне известно, американская сторона уже прорабатывает вопрос расширения и ужесточения санкций в отношении Беларуси. И следующим в списке может оказаться «Беларуськалий», – рассказал «Салiдарнасцi» Арсений Сивицкий .