ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минск передал Москве завизированные проекты 26 дорожных карт по интеграции

28.04.2021 21:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь завизировала и передала России проекты 26 интеграционных дорожных карт, в работе остаются два проекта документов.

Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, встречаясь в среду в Казани с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, пишет tut.by. Видеофрагмент встречи опубликовала официальный представитель правительства Беларуси Александра Исаева.

— Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы. […] В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы, — заявил Головченко.

Он отметил, что работу над двумя оставшимися дорожными картами проводят заместители руководителей правительств и «продолжают конструктивные переговоры по этой тематике».

— Я уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон, — отметил премьер-министр Беларуси.

Дорожные карты

Напомним, созданная по инициативе глав Беларуси и России группа подготовила 31 интеграционную дорожную карту к концу 2019 года. Стороны тогда не пришли к компромиссу по ряду направлений, в том числе связанных с вопросами поставок нефти и газа, налоговой политики.

В конце сентября минувшего года посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что Минск и Москва возобновили переговоры по дорожным картам.

— Сегодня из 30 карт, а точнее из 28, потому что три карты — по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию — слились в одну, 21 карта уже готова к подписанию. Осталось всего семь карт, до конца апреля, я надеюсь, они будут согласованы. И тогда дорожные карты и программу их реализации возможно будет подписать в первой половине этого года, — заявил он уже в конце марта этого года, отметив, что 21 карта уже готова к подписанию. Он высказал предположение, что их подпишут уже в апреле.

Однако 22 апреля Александр Лукашенко заявил, что сторонам осталось доработать две-три «серьезные программы экономического характера».

И буквально накануне, 27 апреля, Владимир Семашко в очередной раз сдвинул вероятные сроки подписания дорожных карт по интеграции России и Беларуси «на сентябрь-октябрь».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь завизировала и передала России проекты 26 интеграционных дорожных карт, в работе остаются два проекта документов.
 
Новости дня
Новости разные
 
29 красавіка па паўднёвым захадзе Беларусі будзе да +18
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by