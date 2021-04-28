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«Белпочта» не включает Intex-press в подписной каталог, торговые сети отказались продавать газету

28.04.2021 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный редактор издания получил предупреждения

На прошлой неделе стало известно о прокурорском предупреждении, а потом и о двух административных протоколах против редактора барановичского негосудартсвенного издания Intex-press за интервью со Светланой Тихановской, сообщает БАЖ.
 
 
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