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«Белпочта» не включает Intex-press в подписной каталог, торговые сети отказались продавать газету
Источник материала: Партизан
Главный редактор издания получил предупреждения
На прошлой неделе стало известно о прокурорском предупреждении, а потом и о двух административных протоколах против редактора барановичского негосудартсвенного издания Intex-press за интервью со Светланой Тихановской, сообщает
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Главный редактор издания получил предупреждения
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