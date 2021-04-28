Тихановская: все наши усилия направлены на то, чтобы организовать переговоры с белорусским режимом

Все усилия команды Светланы Тихановской направлены на организацию переговоров с действующим режимом о выходе Беларуси из кризиса.



Светлана Тихановская и министр иностранных дел Александр Шалленберг. Фото: t.me/tsikhanouskaya.

Об этом демлидер заявила на пресс-конференции 28 апреля в Вене по итогам визита в Австрию, который включал встречи с руководством страны и представителями ОБСЕ, передает БелаПАН .

На вопрос, не опасается ли она, что в ситуации, когда уличный протест схлынул, Александра Лукашенко будет сложно склонить к переговорам, Тихановская ответила: «Несмотря на то что массовые демонстрации будто бы исчезли с улицы (их подавили, они не исчезли по собственной воле народа), протестное движение продолжается».

«Люди продолжают страдать, каждый месяц задерживают около тысячи человек, несмотря на то, что массовых демонстраций на улицах нет, — сказала она. — Ситуация ухудшается. Потому во время своих визитов я призываю лидеров, с которыми встречаюсь, руководствоваться политикой, основанной на ценностях, а не выстраивать ее на основе того, присутствует Беларусь в заголовках или нет. То, что происходит в Беларуси, — вызов не только для белорусов, но для всех демократических стран Европы, США, Канады. Они должны показать, что ценности, которые они отстаивают, — не просто слова, должны взять на себя ответственность и сделать определенные действия, чтобы доказать, что эти ценности значат для них многое».

По словам Тихановской, с прошлого августа многое изменилось. Протестное движение, возникшее после выборов, «было вызвано стремлением противостоять насилию и пыткам, было направлено против фальсификации выборов», и «оно преуспело». Вместе с тем она отметила, что люди «не были готовы к такому уровню насилия и аду, который Лукашенко устроил в Беларуси».

«С помощью дубинок, оружия, насилия Лукашенко оказался способен в какой-то мере подавить демонстрации, но люди изменили свою тактику, — сказала Тихановская. — Они воспользовались прошедшим временем для того, чтобы самоорганизоваться. Люди продолжают бороться, они не сдались. Им приходится быть более креативными и изобретательными. Они так же желают перемен, новых выборов, продолжают свою борьбу».

«Наша стратегия тоже изменилась. Сейчас мы обсуждаем возможность переговоров с режимом, поскольку с нашей страны уже достаточно жертв. <…> Думаю, с Беларуси хватит страданий. Мы хотим заставить режим ответить на наш призыв к переговорам, не погружать страну глубже в политический, экономический и гуманитарный кризис. Все наши усилия направлены на то, чтобы организовать эти переговоры», — заявила Тихановская.

18 марта Светлана Тихановская объявила о начале общенационального голосования на платформе «Голос» за организацию переговоров с представителями властей Беларуси. Результаты голосования, по мнению инициаторов, должны подтвердить запрос общества на разрешение кризиса путем переговоров, а также убедить международное сообщество усилить давление на белорусские власти, чтобы подтолкнуть их к диалогу. В поддержку этой инициативы проголосовало 773 тыс. человек.

На пресс-конференции 19 марта советник Тихановской по международным отношениям Франак Вячорка заявил, что переговоры с режимом при международном посредничестве должны начаться в мае.