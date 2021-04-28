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Курейчик: «Для хорошего боевика нужен бюджет побольше, чем для переворота в Беларуси»

28.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сценарист и режиссер – о подробностях «раскрытого заговора».

В эфире «Еврорадио» драматург и режиссер Андрей Курейчик оценил озвученный белорусскими властями и пропагандистами сценарий «боевика» с участием заговорщиков, джипов, пулеметов и снайпера:

– Я сразу подумал, что это сценарий фильма «Мы, братья-2». Если помните, был такой фильм с Эриком Робертсом, где основную роль играла служба безопасности президента и якобы планировалась «цветная революция» в нашей стране по аналогии с Египтом.

Тут они пошли дальше. Нам рассказывают, и это фантастически красиво – 150 джипов с пулеметами, которые каким-то образом без растаможки проедут от Гудогая до Минска, окружат эту несчастную резиденцию и всех там расстреляют…

Если администрация Лукашенко готова заказать мне этот сценарий, я даже вернусь из Словакии, чтобы его написать, и мы продадим его Голливуду. Правда, для хорошего боевика нужно поболее, чем для переворота в Беларуси, как оказалось – за 11 миллионов долларов не получится снять высокобюджетное кино.

Отбрасывая шутки в сторону, Андрей Курейчик, имеющий, кстати, диплом политолога (окончил юрфак БГУ по специальности «административное право, политическая наука»), отмечает:

– Я считаю, что ФСБ России и власти Беларуси, к огромному сожалению, воспользовались определенной глупостью этих людей. Я прекрасно понимаю логику событий, а она следующая: если нельзя поменять власть законным путем, через выборы – а ее нельзя так поменять в Беларуси – люди начинают фантазировать, думать, как она меняется в других странах. А варианта всего три, это переворот, и мы это видели много раз в разных странах, это интервенция, когда приходит другая держава и ставит «своего человека», и это смерть диктатора.

Люди стали это обсуждать и, как они думали, находясь в безопасности, наговорили лишнего. Видимо, их подцепили на какой-то ГБшный крючок, вытянули в Москву, разговорили еще больше. И теперь это умножилось на эти «джипы, ЦРУ, ФБР» и все остальное и нам втюхивается.

Я это оцениваю, как пьесу «Ревизор», когда приехал Хлестаков и оказалось, что это уже премьер-министр России – сам заврался. Так и тут, из-за маленькой сказанной вслух глупости вырос гигантский ком…

В такой стране, как Беларусь, это преступление – даже думать, разговаривать о том, что можно «убрать Лукашенко», не говоря уж о том, чтобы действовать. И получается, мы в каком-то замкнутом кругу: через выборы не уберешь, а по-другому он уходить не хочет.

Все равно народ сделал свой выбор, и мы видели его своими глазами… В том, что волнения будут продолжаться, у меня нет никаких сомнений. Потому что ситуация для людей продолжает ухудшаться, строится концлагерь. А в концлагере всегда бывают восстания, и чем больше ты закручиваешь гайки, тем больше люди начинают восставать, ценой страшных рисков, ценой своей жизни иногда. И ты не можешь остановить этот процесс, потому что сам, как тюремщик, его запустил.

«Имеем дурно пахнущий балаган»

 
Теги: Минск
 
 
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Сценарист и режиссер – о подробностях «раскрытого заговора».
 
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