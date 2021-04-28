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WizzAir согласовал условия полетов из Минска

28.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По предварительным договоренностям полеты должны были начаться уже с апреля, но пандемия изменила планы, сроки сдвинули.

Один из лидеров сегмента лоукост венгерская авиакомпания WizzAir согласовала все условия полетов в Беларусь. Работа по подписанию договора была начата еще полтора года назад. 

— По предварительным договоренностям они должны были начать полеты с апреля, но пандемия изменила планы, сроки сдвинули. Думаю, как только позволит ситуация, WizzAir начнет полеты из Беларуси. У них есть такое желание, — отметила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела маркетинга и развития авиационных перевозок службы внешнеэкономической деятельности Национального аэропорта Минск Оксана Терещенко.

Если говорить о другом лидере сегмента — ирландской авиакомпании Raynair, то с ним, утверждает Оксана Терещенко, в последние годы переговоров не велось:

— Raynair нужны стабильные направления с большим пассажиропотоком из точки в точку. Однако наш аэропорт придерживается хабовой модели. Благодаря базовому перевозчику — «Белавиа» — и его сотрудничеству с иностранными авиакомпаниями у нас развита маршрутная сеть, которая обеспечивает возможность и удобные условия пассажирам для пересадки на другие направления в кратчайшие сроки. У нас много перевозчиков гибридной модели, например airBaltic и FlyDubai, которым интересен как прямой пассажиропоток, так и стыковки для трансферных пассажиров. И с этой точки зрения мы, безусловно, заинтересованы в каждом перевозчике, включая лоукосты.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным договоренностям полеты должны были начаться уже с апреля, но пандемия изменила планы, сроки сдвинули.
 
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