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ВКонтакте и Telegram: кто накручивает подписчиков
28.04.2021 —
Разное
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Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
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MediaIQ
показал, чем отличаются «здоровые» каналы от «курильщиков».
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ВКонтакте и Telegram: кто накручивает подписчиков
Проект MediaIQ показал, чем отличаются «здоровые» каналы от «курильщиков».
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