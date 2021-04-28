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К середине века цена нефти может упасть до $10

28.04.2021 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость нефти может снизиться до $10-18 за баррель к 2050 году, если миру удастся «электрифицировать» энергетический рынок и достичь целей Парижского соглашения, сообщается в отчете британской консалтинговой компании Wood Mackenzie.

«Согласно нашему сценарию ускоренного энергетического перехода до 2050 года, рынок энергии будет постепенно электрифицироваться, а наиболее загрязняющие углеводороды вытеснены», – отметили в компании.

Как прогнозирует Wood Mackenzie, в этом сценарии потребление нефти начнется снижаться уже в 2023 году. К 2030 году стоимость нефти марки Brent в среднем будет составлять от $37 до $42 за баррель.

Согласно отчету, вытеснить нефть поможет быстрая электрификация и переход с угля на газ. В 2050 году электроэнергия будет обеспечивать 47% общего потребления энергии в мире по сравнению с 20% сегодня. Спрос на нефть будет на 70% ниже сегодняшнего, нефтеперерабатывающий сектор сократится до одной трети от своей текущей мощности.



Помимо этого, в сценарии консалтинговой компании спрос на газ превысит спрос на нефть уже после 2030 года, а цены на СПГ в Азии начнут торговаться со значительной премией к нефти. К 2040 году цены на СПГ могут подскочить до $9/MMBtu (млн британских тепловых единиц – ред.) с нынешних $3/MMBtu. Мировой спрос на газ начнет снижаться к 2050 году.

Отмечается, что спрос на газ поддержит его низкая углеродоемкость, развитие технологий улавливания СО2, а также внедрение «голубого» водорода.
 
 
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Стоимость нефти может снизиться до $10-18 за баррель к 2050 году, если миру удастся «электрифицировать» энергетический рынок и достичь целей Парижского соглашения,...
 
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