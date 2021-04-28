«Еврейское лобби», «фонд Сороса» и «Лэнгли». О чем рассказали в фильме ОНТ про «дело о госперевороте»

Источник материала: Салiдарнасць

Обвиняемые в подготовке «госпереворота» признали вину. Видеофрагменты показали в фильме «Убить президента» на телеканале ОНТ, пишет TUT.BY .

Признание вины

Фильм «Убить президента» начался с видеофрагментов допросов фигурантов дела. В показанных отрывках они признаю свою вину.

— Решается три задачи. Первая — нейтрализация непосредственно руководства страны, арест, например, интернирование или физическое устранение. Вторая задача — это блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление. И третья задача — занятие символических объектов города, — рассказал Юрий Зенкович. — Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор, который организовывал Zoom-конференции, переписку, — заявил он.

Зенкович также заявил, что в качестве «технического организатора» его использовал Дмитрий Щегельский, еще один участник Zoom-конференций «заговорщиков».

Лидер партии БНФ Григорий Костусев также признал свою вину в том, что «дал возможность вот этим людям втянуть в такие разговоры». Он заявил, что его втянули в игру, которую Зенкович и другие хотели «использовать для своего обогащения».

Александр Федута сообщил, что «действительно, обсуждался вопрос о возможности в случае реализации заговора занятия ряда учреждений».

— В первую очередь медиа, определенных узлов связи, возможно, отключение на некоторое время интернета. Я признаю себя виновным в участии в… заговоре, — говорит он.

«Еврейское лобби», «фонд Сороса» и «Лэнгли»

В первой части фильма много внимания уделено Юрию Зенковичу.

Закадровый голос рассказывает о том, что американский юрист белорусского происхождения был под плотным колпаком спецслужб, а «госпереворот» он стал готовить еще летом прошлого года.

В сюжете показаны кадры видеосъемки в одном из кафе возле площади Победы. Съемка датирована 21 августа, во встрече принимает участие Юрий Зенкович и сотрудник КГБ, который представился юристу офицером Минобороны по имени Иван.

Зенкович рассказывает, что представляет организацию, насчитывающую 300 богатейших семей США — «еврейское лобби».

Сюжет периодически перебивается вставками видео из штаб-квартиры ЦРУ с крупным логотипом организации, закадровый голос использует формулировки «заказчики из-за океана», «интерес из-за рубежа силой взять власть», «только силовое свержение власти, только путч, только кровь».

Также приводятся слова из одного разговора Зенковича с «Иваном», где он говорит «Я найду выход на Лэнгли» (там расположена штаб-квартира ЦРУ прим. TUT.BY), в видеоряде вновь демонстрируются кадры зданий ЦРУ и Госдепа.

В качестве эксперта в фильме выступает профессор Академии управления, бывший сотрудник КГБ и экс-заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислав Князев, который упоминает не только озвученную ранее информацию о «150 внедорожниках с крупнокалиберными пулеметами».

— Сначала людей заинтересовывают, потом их начинают захваливать, что вы необычные, смелые и так далее и так далее. Они прикармливаются, потому что им платят деньги. Нам известно, что фонд Сороса выделил 500 млн долларов, — говорит он.

«Дело о госперевороте»

Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил, что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В Госдепартаменте заявили, что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.

В отношении задержанных фигурантов «дела о госперевороте» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.