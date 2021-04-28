Тихановская: мы пока не видим явных признаков того, что режим готов к переговорам

Режим пока никак не проявляет желания вести переговоры о разрешении кризиса в Беларуси, заявила демократический лидер Светлана Тихановская на пресс-конференции 28 апреля в Вене по итогам встреч с руководством Австрии и представителями ОБСЕ.



Светлана Тихановская. Фото: t.me/tsikhanouskaya.

«На данный момент мы не видим явных признаков того, что режим готов к переговорам, по крайней мере, напрямую с нами, — сказала она. — Вот почему мы ищем способы, как это организовать, как начать этот диалог. И мы понимаем, что нам нужны посредники, чтобы связаться с представителями режима. Поэтому сейчас мы ищем, может быть, личных посредников или организации, которые могут организовать любой диалог с режимом».

По словам Тихановской, стратегия переговоров с режимом поддержана всеми демократическими политическими лидерами в Беларуси и за рубежом. «Более того, мы инициировали голосование на платформе «Голос», по итогам которого около 800 тысяч человек проголосовали за мирное разрешение политического кризиса путем переговоров», — подчеркнула она.

Тихановской напомнили, что предложение привлечь ОБСЕ в качестве медиатора в разрешении кризиса в Беларуси было высказано давно, но Лукашенко так на него и не ответил. У нее поинтересовались, каким образом ОБСЕ может выполнять эту роль без согласия Лукашенко.

«Чтобы получить его согласие или согласие других представителей режима, мы должны оказать большее давление на него, — убеждена она. — Люди в Беларуси оказывают давление с разных сторон, организуются в различные инициативы, чтобы быть все более вовлеченными в этот процесс. Это плюс санкции и политическая и экономическая изоляция Лукашенко наверняка повлияют на его решение согласиться на наш призыв к переговорам».

Глава офиса Тихановской и ее представитель по международным делам Валерий Ковалевский отметил, что одной из главных целей визита в Вену была встреча с представителями ОБСЕ. «Это прекрасная площадка, чтобы консолидировать позицию международного сообщества по ситуации в Беларуси, — подчеркнул он. — Мы видим, что в целом у стран — участниц ОБСЕ очень схожий взгляд на кризис в Беларуси, на то, что Лукашенко — нелегитимный президент, что для разрешения кризиса необходимы переговоры, которые приведут к честным и свободным выборам».

«ОБСЕ потенциально может быть площадкой переговоров, на которых медиаторами могли бы выступить как сама ОБСЕ, так и другие страны, например, Австрия. У Австрии есть репутация и опыт для того, чтобы справиться с этой задачей», — сказал Ковалевский.

Вместе с тем он подчеркнул, что команда Тихановской будет рада любой площадке для переговоров, «будь то Вена или другое удобное для белорусского режима место», если там можно будет «обсудить проблему и найти ее решение». «Если Вена устраивает [представителей режима], мы будем разговаривать здесь», — заявил глава офиса.

На вопрос, звучали ли во время визита какие-либо конкретные предложения на этот счет от австрийского руководства, Ковалевский ответил: «У нас были обсуждения на рабочем уровне, мы попросили о посредничестве, подняли вопрос о том, какие практические шаги могут быть предприняты на данном этапе для организации диалога».

«Мы получили положительную реакцию нескольких политиков, высокопоставленных чиновников федерального правительства Австрии. <…> Нам обещали, что этот вопрос будет рассмотрен и на этот счет будут приняты меры», — добавил он.

По словам Ковалевского, рассматривалась также идея международной конференции по обсуждению кризиса в Беларуси и поиску путей выхода из него. Эта конференция, считает он, могла бы стать «местом для начала диалога между демократическими силами Беларуси и режимом». «Эта идея все еще на стадии разработки, ее обсуждали в Австрии и некоторых других столицах. Мы также все еще рассматриваем эту возможность, но на данном этапе все детали еще прорабатываются. Как только они будут доработаны, мы сообщим о них», — сказал глава офиса Тихановской.