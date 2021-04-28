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Электронный ретрофутуризм приходит в Минск. Заказана партия в 50 троллейбусов БКМ-43300D

28.04.2021 22:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Троллейбусы и электробусы семейства Vitovt однозначно можно назвать самыми неординарными пассажирскими транспортными средствами, которые выпускаются на постсоветском пространстве. В первую очередь благодаря необычному дизайну. В линейке появился новый вариант — троллейбус модели 43300D. «Минсктранс» заказал 50 таких.

В прошлом году мы рассказывали о троллейбусе с похожим индексом 433030. Партия из 20 таких машин была поставлена в Санкт-Петербург. Минский заказ крупнее, и у модификации для белорусской столицы есть свои особенности.

Вот так выглядела питерская версия:

Электронный ретрофутуризм приходит в Минск. Заказана партия в 50 троллейбусов БКМ-43300D

С левого борта минская модификация смотрится так же. Но как же окраска влияет на восприятие! Если питерская машина похожа на эдакий развеселый «паровозик из Ромашково», то монотонный минский троллейбус в весьма специфическом столичном цвете, скажем так, внешне проигрывает в красоте.

Электронный ретрофутуризм приходит в Минск. Заказана партия в 50 троллейбусов БКМ-43300D

Отличия двух вариантов лучше изучать в сравнении. Внимательно смотрим на троллейбус для Санкт-Петербурга:

Электронный ретрофутуризм приходит в Минск. Заказана партия в 50 троллейбусов БКМ-43300D

Трехстворчатая дверь? На самом деле сделано две двери: одна — двустворчатая пассажирская, вторая — одностворчатая для водителя. Это было требование «Минсктранса» — сделать отдельный вход в кабину водителя.

Электронный ретрофутуризм приходит в Минск. Заказана партия в 50 троллейбусов БКМ-43300D

Как это сейчас принято в Минске, новый троллейбус модели 43300D — с автономным ходом. На одном заряде аккумуляторных батарей троллейбус может проехать 60—70 км. Батареи размещены на крыше, поэтому в задней части прицепа, в отличие от электробусов, удалось разместить еще 5 сидений.

Электронный ретрофутуризм приходит в Минск. Заказана партия в 50 троллейбусов БКМ-43300D

Первый экземпляр уже поступил на баланс троллейбусного парка №2. Очевидно, скоро увидим его на одном из столичных маршрутов.

 
Теги: Минск
 
 
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Троллейбусы и электробусы семейства Vitovt однозначно можно назвать самыми неординарными пассажирскими транспортными средствами, которые выпускаются на...
 
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