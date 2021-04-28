Электронный ретрофутуризм приходит в Минск. Заказана партия в 50 троллейбусов БКМ-43300D

Источник материала: Onliner

Троллейбусы и электробусы семейства Vitovt однозначно можно назвать самыми неординарными пассажирскими транспортными средствами, которые выпускаются на постсоветском пространстве. В первую очередь благодаря необычному дизайну. В линейке появился новый вариант — троллейбус модели 43300D. «Минсктранс» заказал 50 таких.

В прошлом году мы рассказывали о троллейбусе с похожим индексом 433030. Партия из 20 таких машин была поставлена в Санкт-Петербург. Минский заказ крупнее, и у модификации для белорусской столицы есть свои особенности.

Вот так выглядела питерская версия:





С левого борта минская модификация смотрится так же. Но как же окраска влияет на восприятие! Если питерская машина похожа на эдакий развеселый «паровозик из Ромашково», то монотонный минский троллейбус в весьма специфическом столичном цвете, скажем так, внешне проигрывает в красоте.





Отличия двух вариантов лучше изучать в сравнении. Внимательно смотрим на троллейбус для Санкт-Петербурга:





Трехстворчатая дверь? На самом деле сделано две двери: одна — двустворчатая пассажирская, вторая — одностворчатая для водителя. Это было требование «Минсктранса» — сделать отдельный вход в кабину водителя.





Как это сейчас принято в Минске, новый троллейбус модели 43300D — с автономным ходом. На одном заряде аккумуляторных батарей троллейбус может проехать 60—70 км. Батареи размещены на крыше, поэтому в задней части прицепа, в отличие от электробусов, удалось разместить еще 5 сидений.





Первый экземпляр уже поступил на баланс троллейбусного парка №2. Очевидно, скоро увидим его на одном из столичных маршрутов.