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Тихановская: верю, что новые президентские выборы в стране пройдут уже этой осенью

28.04.2021 22:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская верит, что новые президентские выборы в стране пройдут уже этой осенью. О своих ожиданиях она рассказала 28 апреля в Вене на пресс-конференции по итогам встреч с руководством Австрии и представителями ОБСЕ.

 

Тихановская: верю, что новые президентские выборы в стране пройдут уже этой осенью
Светлана Тихановская и министр иностранных дел Александр Шалленберг. Фото: t.me/tsikhanouskaya.

 

«Я верю, что это случится осенью, да, — сказала она. — Я много работаю, вся моя команда делает все для того, чтобы это случилось осенью. Я в это не могу не верить. Иначе это значит, что я не верю в команду, не верю в белорусов, в лидеров демократических. А я в них верю».

На вопрос, чем, по ее мнению, режим будет отвечать на возрастающее давление, Тихановская ответила, что у Александра Лукашенко «нет никаких рычагов, кроме насилия, — к сожалению, для людей».

«Все, что он может, он использует, — констатировала она. — Мы видим продолжающиеся репрессии, людей держат в тюрьмах в нечеловеческих условиях. Конечно, очень жаль, что он использует этот рычаг как единственный, он пользуется им вовсю».

«Но это не изменит отношение людей. Люди не смогут вернуться в то состояние беспомощности, в котором мы жили все эти годы, люди готовы бороться. Просто этот кризис затягивается, а это нехорошо для страны. Поэтому если есть какая-то, может, совесть у бывшего президента, он подумает о стране, о белорусах, а не о своей власти, решит, что достаточно, что надо сделать шаг навстречу», — добавила Тихановская.

 
 
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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская верит, что новые президентские выборы в стране пройдут уже этой осенью. О своих ожиданиях она рассказала 28...
 
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