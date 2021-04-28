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«Пари Сен-Жермен» проиграл «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов

29.04.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Во втором полуфинале футбольной Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» проиграл дома «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

В первом тайме лучше выглядели парижане, что и отобразилось на табло: благодаря голу Маркиньоса головой хозяева вели 1:0.

Переломной же стала ошибка Кейлора Наваса, который на 64-й минуте пропустил мяч после навеса Кевина Де Брюйне. Вскоре Марез вывел «Манчестер Сити» вперед, а еще через несколько минут красную карточку за грубый фол против Гюндогана получил Гуйе.

ПСЖ: Навас, Кимпембе, Баккер, Маркиньос, Флоренци, Гуйе, Верратти, Паредес (Эррера, 83), Ди Мария (Данилу Перейра, 80), Мбаппе, Неймар.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Уокер, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Зинченко, 61), Бернарду Силва, Гюндоган, Фоден, де Брюйне, Марез, Родри.






Ответная игра пройдет 4 мая в Манчестере.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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Во втором полуфинале футбольной Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» проиграл дома «Манчестер Сити» со счетом 1:2.
 
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