Омский «Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В составе команды три белоруса

Источник материала: Tut.by

Омский «Авангард» выиграл в шестом матче финала Кубка Гагарина у московского ЦСКА со счетом 1:0 и впервые в истории стал обладателем трофея.



Фото: pressball.by

Отметим, что в составе омской команды, которая из-за реконструкции арены играет в Балашихе, выступают сразу три белорусских хоккеиста.

Защитник Кирилл Готовец стал одним из лучших игроков обороны команды в плей-офф, набрав 4 (3+1) очка в 22 матчах при показателе полезности «+4».

Нападающие Андрей Стась и Никита Комаров выступали в сдерживающих звеньях, успешно справившись с задачей по нейтрализации лидеров ЦСКА.