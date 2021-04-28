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Омский «Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В составе команды три белоруса

29.04.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Омский «Авангард» выиграл в шестом матче финала Кубка Гагарина у московского ЦСКА со счетом 1:0 и впервые в истории стал обладателем трофея.


Фото: pressball.by

Отметим, что в составе омской команды, которая из-за реконструкции арены играет в Балашихе, выступают сразу три белорусских хоккеиста.

Защитник Кирилл Готовец стал одним из лучших игроков обороны команды в плей-офф, набрав 4 (3+1) очка в 22 матчах при показателе полезности «+4».

Нападающие Андрей Стась и Никита Комаров выступали в сдерживающих звеньях, успешно справившись с задачей по нейтрализации лидеров ЦСКА.

 
 
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Омский «Авангард» выиграл в шестом матче финала Кубка Гагарина у московского ЦСКА со счетом 1:0 и впервые в истории стал обладателем трофея.
 
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