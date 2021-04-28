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Умер астронавт Майкл Коллинз — командир первым ступившего на Луну экипажа корабля «Аполлон-11»

29.04.2021 06:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Майкл Коллинз - один из 24 человек, летавших к Луне. В последние годы астронавт боролся с раком.

 

Умер астронавт Майкл Коллинз — командир первым ступившего на Луну экипажа корабля «Аполлон-11»
Коллинз стал первым в истории человеком, совершившим два выхода в открытый космос за один полет. Фото: twitter.com/AstroMCollins.

 

28 апреля в США на 91-м году жизни умер астронавт Майкл Коллинз, командир корабля «Аполлон-11», впервые доставившего людей к Луне. Сообщение родственников о смерти Коллинза опубликовано на его странице в Twitter, передает УНИАН.

В отличие от Нила Армстронга и Базза Олдрина, Майкл Коллинз так и не ступал на поверхность Луны. В июле 1969 года он был командиром экипажа и пилотировал командный модуль на орбите, пока астронавты впервые высадились на спутник Земли.

Коллинз родился в 1930-м году в Риме, в семье военного атташе. За свою жизнь астронавт дважды побывал в космосе. Впервые он полетел вместе с Джоном Янгом на корабле «Джемини-10» в июле 1966 года. Тогда Коллинз стал первым в истории человеком, совершившим два выхода в открытый космос за один полет.

После полета на Луну Коллинз был назначен помощником государственного секретаря по связям с общественностью, а в 1971 году стал директором Национального музея авиации и космонавтики. В 1978 году его назначили заместителем ученого секретаря Смитсоновского института.

Майкл Коллинз написал несколько книг о космонавтике, а еще увлекался акварелью, хотя на космическую тему рисовал редко. В последние годы жил со своей женой Пэт на острове Марко во Флориде и Эйвоне в Северной Каролине, пока та не умерла в апреле 2014 года.

 
 
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Майкл Коллинз - один из 24 человек, летавших к Луне. В последние годы астронавт боролся с раком.  
 
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