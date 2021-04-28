Тихановская пока не видит для себя возможности вернуться на родину

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская на пресс-конференции 28 апреля в Вене в очередной раз заявила, что пока не видит для себя возможности вернуться на родину.





«На данный момент это невозможно, поскольку, как вы знаете, в Беларуси меня объявили террористом, как и еще более чем 15 человек, — сказала она. — Абсолютно точно то, что, как только я пересеку границу, меня задержат. Знаете, с нашим законодательством, а точнее с отсутствием закона, они могут сделать со мной в тюрьме все что угодно».

«Уверена, что я принесу больше пользы на свободе, даже будучи в другой стране. Но я не ощущаю себя в изгнании, поскольку нахожусь в 20 минутах от белорусской границы и всегда в контакте с представителями различных социальных групп в Беларуси — студентами, рабочими, дворовыми сообществами. Я всегда чувствую, будто я там, в Беларуси. Поэтому в данный момент это невозможно, но я очень хочу вернуться домой», — сказала Тихановская.

2 апреля Комитет госбезопасности включил Светлану Тихановскую и руководителя Национального антикризисного управления, бывшего дипломата Павла Латушко в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием для включения в этот перечень стало обвинение вышеназванных лиц по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет либо пожизненного заключения, либо смертной казни.

5 марта этого года Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что направила в адрес литовских коллег просьбу о выдаче Тихановской «для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

В тот же день министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс не намерен удовлетворять запрос: «Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режиму из-за своей борьбы за демократию, за свободу слова или религии. И мы можем сказать белорусскому режиму, что скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования».

Вскоре после этого Тихановская, которая в те дни посещала Лиссабон, заявила, что не боится экстрадиции. «Потому что знаю, что дружественная Литва, как и любая страна Европейского союза, не станет экстрадировать меня, потому что все понимают политические мотивы. Так что я чувствую себя в безопасности в Евросоюзе», — сказала она.

Светлана Тихановская вынужденно находится за границей с 11 августа 2020 года.