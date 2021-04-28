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Тихановская пока не видит для себя возможности вернуться на родину

29.04.2021 06:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская на пресс-конференции 28 апреля в Вене в очередной раз заявила, что пока не видит для себя возможности вернуться на родину.

 

Тихановская пока не видит для себя возможности вернуться на родину

 

«На данный момент это невозможно, поскольку, как вы знаете, в Беларуси меня объявили террористом, как и еще более чем 15 человек, — сказала она. — Абсолютно точно то, что, как только я пересеку границу, меня задержат. Знаете, с нашим законодательством, а точнее с отсутствием закона, они могут сделать со мной в тюрьме все что угодно».

«Уверена, что я принесу больше пользы на свободе, даже будучи в другой стране. Но я не ощущаю себя в изгнании, поскольку нахожусь в 20 минутах от белорусской границы и всегда в контакте с представителями различных социальных групп в Беларуси — студентами, рабочими, дворовыми сообществами. Я всегда чувствую, будто я там, в Беларуси. Поэтому в данный момент это невозможно, но я очень хочу вернуться домой», — сказала Тихановская.

2 апреля Комитет госбезопасности включил Светлану Тихановскую и руководителя Национального антикризисного управления, бывшего дипломата Павла Латушко в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием для включения в этот перечень стало обвинение вышеназванных лиц по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет либо пожизненного заключения, либо смертной казни.

5 марта этого года Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что направила в адрес литовских коллег просьбу о выдаче Тихановской «для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

В тот же день министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс не намерен удовлетворять запрос: «Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режиму из-за своей борьбы за демократию, за свободу слова или религии. И мы можем сказать белорусскому режиму, что скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования».

Вскоре после этого Тихановская, которая в те дни посещала Лиссабон, заявила, что не боится экстрадиции. «Потому что знаю, что дружественная Литва, как и любая страна Европейского союза, не станет экстрадировать меня, потому что все понимают политические мотивы. Так что я чувствую себя в безопасности в Евросоюзе», — сказала она.

Светлана Тихановская вынужденно находится за границей с 11 августа 2020 года.

 
 
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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская на пресс-конференции 28 апреля в Вене в очередной раз заявила, что пока не видит для себя возможности...
 
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