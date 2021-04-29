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В Бресте ГАИ помогла потерявшейся пятилетней девочке вернуться домой

29.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Сотрудники ГАИ помогли вернуться домой потерявшейся пятилетней девочке в Бресте. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Около 22 часов инспекторы ГАИ дежурили на ул. Рябиновой в микрорайоне Вулька, когда они заметили плачущую девочку с самокатом. Девочка была одна, без взрослых. Сама девочка рассказала, что она потерялась, когда каталась на самокате вместе со своей подругой.

Девочка сумела рассказать инспекторам, что она живет в большом зеленом доме. Инспекторы прошли с ребенком по близлежащим дворам, задавая девочке наводящие вопросы. Так им удалось понять, что дом, где проживает ребенок, явно находится в другом микрорайоне.

В итоге девочка «завела» инспекторов во двор, расположенный на улице Махновича в Юго-Западном районе, где было довольно многолюдно. Как выяснилось, люди искали потерявшегося ребенка, которым и оказалась девочка.


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Теги: Брест
 
 
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Сотрудники ГАИ помогли вернуться домой потерявшейся пятилетней девочке в Бресте. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома. Около 22 часов...
 
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