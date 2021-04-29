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«Золотой ключик, или Приключения Буратино»: Василий Шарангович презентовал бестселлер на белорусской мове со своими иллюстрациями
Источник материала: ОНТ
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» по-белорусски. Спустя полвека переиздан бестселлер с акварельными иллюстрациями Василя Шаранговича. Сам народный художник сегодня презентовал книжную новинку в Минске. Это была встреча с читателями разных возрастов. На память останутся автографы классика.
Герои, знакомые с детства: Буратино, Мальвина, Пьеро. Этим рисованным персонажам уже по 50 лет. «Строгал, как папа Карло», – словно о работе мастера книжной графики. 35 «сказочных» картинок Шаранговича – к тексту Толстого. Эмоции не передать словами.
Про «лучше» поскромничал классик, приручивший самую капризную краску. Хрестоматийные акварельные иллюстрации. Тираж 1971 года – 50 тыс. экземпляров. Теперь «Залатых ключыкаў» в переплёте – тысяча. И это немало в XXI веке.
Акцию в легендарной «Академкниге» сегодня открыл «Залаты ключык». Издание на «мове» – под грифом «социально значимое». 82-летний народный художник вышел за периметр своей студии. Живое общение в современном мире – роскошь.
Есть такое твёрдое правило: на титульном листе свой росчерк могут оставить только автор и его соавторы. Это превращает обычное бумажное издание в артефакт, особенно если послание именное. За «Приятным чтением!» в Минске снова бывают очереди.
Книга, на которой росли, – спустя полвека с автографом Шаранговича. Первый «Золотой ключик» по-белорусски из домашней библиотеки принесла одна из почитательниц сказки о деревянном человечке. Хорошие истории имеют продолжение.
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«Золотой ключик, или Приключения Буратино»: Василий Шарангович презентовал бестселлер на белорусской мове со своими иллюстрациями
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» по-белорусски. Спустя полвека переиздан бестселлер с акварельными иллюстрациями Василя Шаранговича. Сам народный...
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