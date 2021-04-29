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Сотрудники Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД посетили Дворец Независимости
Источник материала: ОНТ
Экскурсия, которая запомнится надолго. Дворец Независимости сегодня посетили сотрудники Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД.
В одиночку и семьями экскурсанты смогли погулять по залам, где практически каждый день проходят важные переговоры и встречи. Здесь Глава государства принимает политиков, здесь делает важные для страны заявления. Оформления залов и архитектуру Дворца оценили гости.
Народным Дворец Независимости стал давно, здесь почти каждую неделю принимают гостей. На память остаются фотографии, а в планах – вернуться сюда ещё. Сделать это можно даже виртуально, на официальном интернет-портале Президента.
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Сотрудники Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД посетили Дворец Независимости
Экскурсия, которая запомнится надолго. Дворец Независимости сегодня посетили сотрудники Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов...
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