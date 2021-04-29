Отключение горячей воды по некоторым адресам в Минске перенесли с начала на конец мая

Источник материала: ОНТ

Отключение горячего водоснабжения по ряду адресов в Минске начнется позднее, нежели планировалось ранее. Об этом сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на «Минские тепловые сети.

В частности, по ряду адресов отключения горячей воды начнутся с 26 мая, а не с 12 числа, как планировалось ранее. В их число войдут:

Фото: БЕЛТА

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