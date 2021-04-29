Убить Лукашенко. Расследование ОНТ – как готовили покушение на Президента и его сына. Фильм 2

Источник материала: ОНТ

Группа заговорщиков, которая готовила военный переворот в Беларуси, была связана с американскими спецслужбами, а для достижения цели искала выходы на высокопоставленных офицеров белорусской армии.

Расследование Комитета госбезопасности – в фильме «Убить Президента». Заговорщики собирались действовать поэтапно: устранить Президента и его семью, нейтрализовать мобильные силовые структуры, занять важные государственные здания в столице и объявить режим смены власти.

Деньги на операцию поступали из-за рубежа, а здесь собиралось оружие для радикального сценария. Кровавый финал операции «Тишина» должен был состояться летом этого года.

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ





ФИЛЬМ ВТОРОЙ









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