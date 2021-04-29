|
Убить Лукашенко. Расследование ОНТ – как готовили покушение на Президента и его сына. Фильм 2
Источник материала: ОНТ
Группа заговорщиков, которая готовила военный переворот в Беларуси, была связана с американскими спецслужбами, а для достижения цели искала выходы на высокопоставленных офицеров белорусской армии.
Расследование Комитета госбезопасности – в фильме «Убить Президента». Заговорщики собирались действовать поэтапно: устранить Президента и его семью, нейтрализовать мобильные силовые структуры, занять важные государственные здания в столице и объявить режим смены власти.
Деньги на операцию поступали из-за рубежа, а здесь собиралось оружие для радикального сценария. Кровавый финал операции «Тишина» должен был состояться летом этого года.
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ
ФИЛЬМ ВТОРОЙ
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа заговорщиков, которая готовила военный переворот в Беларуси, была связана с американскими спецслужбами, а для достижения цели искала выходы на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)