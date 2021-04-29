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Сев кукурузы начался в Гомельской области: всё больше ранее загрязнённых чернобыльских земель возвращают в сельхозоборот
Источник материала: ОНТ
Посевная кампания в Беларуси преодолела экватор. Только если ранние яровые уже посеяны, то сев кукурузы в большинстве районов только начинается. В этом году аграриям пришлось ждать тёплой погоды, чтобы заняться главной кормовой культурой. В Гомельской области полевые работы кипят и на некогда загрязнённых чернобыльских землях. Ежегодно регион возвращает в сельхозоборот сотни гектаров, на которых потом выращивают здоровую продукцию. Там, где больше нет ни цезия, ни стронция.
Трактор не поедет, пока бункеры не наполнят до краёв. Это отборная кукуруза. В нынешнем году ставка – на семена белорусской селекции. Они одинаково хорошо дают и зерно, и богатую силосную массу.
Регион ещё не забыл засуху 2019-го. Сильнее всего тогда пострадали зерновые, а вот кукуруза выдержала удар и помогла сохранить кормовую базу. С тех пор к ней здесь особое отношение. В технологии сева «царицы полей» мелочей не бывает. Важны как состояние техники, так и погода. Из-за неё, правда, аграрии немного отстали от сроков – ждали, пока почва прогреется хотя бы до 8°C.
Почти 2000 гектаров – под кукурузу, столько же – под зерновые, а с недавнего времени в этом хозяйстве сеют и на небольших территориях бывшей чернобыльской зоны. Участок площадью 200 гектаров вывели из категории радиационно опасных и отдали местным аграриям. Те сразу ввели его в сельхозоборот и посеяли тритикале.
Казалось бы, далеко от заповедника, но и в Добрушском районе есть зона отселения, где в своё время выпали радиационные осадки. Здесь к такому соседству давно привыкли, тем более что после сотен проверок часть земель признали чистыми. Сегодня такие возвращённые участки занимают четвёртую часть всех посевов.
Если говорить о сельском хозяйстве, да и в целом об экономике региона, то Гомельщине не так-то просто тягаться с собратьями по республике. Область больше других пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. И до сих пор 40% площади региона остаются загрязнёнными. Но люди здесь живут, работают, а значит, и эти места приносят вклад в общую копилку. И могут больше – в этом убеждён Президент. По поручению Александра Лукашенко, подходы к реабилитации пострадавших земель пересмотрят.
Если появится программа по аналогии с юго-востоком Могилёвской области, это значит, что и на юг Гомельщины придут инвестиции. Так что жизнь сюда постепенно возвращается. К примеру, регион уже вернул в сельхозоборот около 17 тыс. гектаров земли. Наровля, Брагин, Ветка, Чечерск – заявки на использование некогда грязных участков продолжают поступать в исполкомы.
Специалисты продолжают исследования. Ожидают, что после детального мониторинга владения сельхозпредприятий значительно прирастут уже в этом году. А учитывая, что система безопасности и контроль продукции в нашей стране самые жесткие, это направление может стать одним из самых перспективных в новой программе развития пострадавших территорий.
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Сев кукурузы начался в Гомельской области: всё больше ранее загрязнённых чернобыльских земель возвращают в сельхозоборот
Посевная кампания в Беларуси преодолела экватор. Только если ранние яровые уже посеяны, то сев кукурузы в большинстве районов только начинается. В этом году...
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