Сев кукурузы начался в Гомельской области: всё больше ранее загрязнённых чернобыльских земель возвращают в сельхозоборот

Источник материала: ОНТ

Посевная кампания в Беларуси преодолела экватор. Только если ранние яровые уже посеяны, то сев кукурузы в большинстве районов только начинается. В этом году аграриям пришлось ждать тёплой погоды, чтобы заняться главной кормовой культурой. В Гомельской области полевые работы кипят и на некогда загрязнённых чернобыльских землях. Ежегодно регион возвращает в сельхозоборот сотни гектаров, на которых потом выращивают здоровую продукцию. Там, где больше нет ни цезия, ни стронция.





Трактор не поедет, пока бункеры не наполнят до краёв. Это отборная кукуруза. В нынешнем году ставка – на семена белорусской селекции. Они одинаково хорошо дают и зерно, и богатую силосную массу.

Регион ещё не забыл засуху 2019-го. Сильнее всего тогда пострадали зерновые, а вот кукуруза выдержала удар и помогла сохранить кормовую базу. С тех пор к ней здесь особое отношение. В технологии сева «царицы полей» мелочей не бывает. Важны как состояние техники, так и погода. Из-за неё, правда, аграрии немного отстали от сроков – ждали, пока почва прогреется хотя бы до 8°C.

Василий Шкурко, механизатор сельхозпредприятия «Калининский»: «Теплолюбивая культура, конечно. Влага и тепло. Погода настроилась. Будем теперь с утра и сколько можно».

Почти 2000 гектаров – под кукурузу, столько же – под зерновые, а с недавнего времени в этом хозяйстве сеют и на небольших территориях бывшей чернобыльской зоны. Участок площадью 200 гектаров вывели из категории радиационно опасных и отдали местным аграриям. Те сразу ввели его в сельхозоборот и посеяли тритикале.

Виктор Байдов, директор сельхозпредприятия «Калининский»: «Вы знаете, хорошо. А что, 200 гектаров земли – это лишнее? Не лишнее. Мы найдём применение им. Ввод новых земель всегда даёт прибавку валовой продукции в сельском хозяйстве».

Казалось бы, далеко от заповедника, но и в Добрушском районе есть зона отселения, где в своё время выпали радиационные осадки. Здесь к такому соседству давно привыкли, тем более что после сотен проверок часть земель признали чистыми. Сегодня такие возвращённые участки занимают четвёртую часть всех посевов.

Сергей Доманцевич, первый заместитель начальника управления сельского хозяйства Добрушского райисполкома: «Производится потом после уборки урожая зерновых на КХП, отслеживается загрязнение данных культур. Пока что благоприятно, сдаём и госзаказы, и всё».

Если говорить о сельском хозяйстве, да и в целом об экономике региона, то Гомельщине не так-то просто тягаться с собратьями по республике. Область больше других пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. И до сих пор 40% площади региона остаются загрязнёнными. Но люди здесь живут, работают, а значит, и эти места приносят вклад в общую копилку. И могут больше – в этом убеждён Президент. По поручению Александра Лукашенко, подходы к реабилитации пострадавших земель пересмотрят.

Если появится программа по аналогии с юго-востоком Могилёвской области, это значит, что и на юг Гомельщины придут инвестиции. Так что жизнь сюда постепенно возвращается. К примеру, регион уже вернул в сельхозоборот около 17 тыс. гектаров земли. Наровля, Брагин, Ветка, Чечерск – заявки на использование некогда грязных участков продолжают поступать в исполкомы.

Олег Савенок, главный специалист управления ЖКХ и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома: «Проходит обследование земель – радиологическое и агрохимическое, соответственно, определяется уровень загрязнения почв этих земель. Необходимо, чтобы было заключение министерств и ведомств, в основном Министерства сельского хозяйства, которое даёт рекомендации, как эти земли использовать, что на этих землях можно выращивать, какие культуры. В соответствии с этим земли используются. Все они запахиваются, распахиваются, и ведётся на них сельхоз деятельность».

Специалисты продолжают исследования. Ожидают, что после детального мониторинга владения сельхозпредприятий значительно прирастут уже в этом году. А учитывая, что система безопасности и контроль продукции в нашей стране самые жесткие, это направление может стать одним из самых перспективных в новой программе развития пострадавших территорий.

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