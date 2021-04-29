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Ирина Глинская: белорусов, которые желают вакцинироваться, очень много
Источник материала: ОНТ
Многие ли из белорусов стремятся получить вакцину от COVID-19 и чьего производства будет вводимый им препарат? На эти вопросы в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ ответила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.
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Многие ли из белорусов стремятся получить вакцину от COVID-19 и чьего производства будет вводимый им препарат? На эти вопросы в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ...
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