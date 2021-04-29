Ирина Глинская: белорусов, которые желают вакцинироваться, очень много

Источник материала: ОНТ

Многие ли из белорусов стремятся получить вакцину от COVID-19 и чьего производства будет вводимый им препарат? На эти вопросы в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ ответила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

Ирина Глинская: «Лиц, которые желают вакцинироваться, очень много. Речь идет о десятках тысяч людей, которые уже запланированы практически на весь май и даже уже июнь. Они приняли решение о том, что они будут вакцинироваться. В общем-то, китайской вакцины у нас уже практически не осталось. Она вся использована. То есть сейчас в основном идет речь о вакцинации с использованием вакцины "Спутник" нашего, белорусского, производства».





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