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Итоги визита Владимира Макея в Швейцарскую Конфедерацию. Стоит ли Беларуси ждать перемен на западном направлении?
Источник материала: ОНТ
За событиями последней недели несколько отошел в сторону визит министра иностранных дел Владимира Макея в Западную Европу. А между тем глава внешнеполитического ведомства совершает такие поездки не каждый день, тем более когда отношения с нашими партнерами, мягко скажем, не самые теплые.
Итоги рабочей поездки обсудим с гостями студии программы «ОбъективНо» на ОНТ – главой постоянного комитета парламента по зарубежным связям, экс-послом в Турции Андреем Савиных, Постоянным представителем Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрием Амброзевичем, а также шефом Европейского бюро ОНТ Русланом Поддубским.
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Итоги визита Владимира Макея в Швейцарскую Конфедерацию. Стоит ли Беларуси ждать перемен на западном направлении?
За событиями последней недели несколько отошел в сторону визит министра иностранных дел Владимира Макея в Западную Европу. А между тем глава внешнеполитического...
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