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Вакцинация от COVID-19: что нужно знать перед получением прививки?
Источник материала: ОНТ
В Беларуси полным ходом идет вакцинация против COVID-19. Это уже не отдаленные планы, это реальность. Накопилось немало вопросов. Особенно у тех, кто только собирается привиться от опасного заболевания. Так что сегодня мы пригласили в гости профессионалов, чтобы поговорить о самых что ни на есть практических аспектах вакцинации.
В студии программы «ОбъективНо» на ОНТ – главврач 6-й городской клинической больницы Минска Игорь Юркевич и заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.
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В Беларуси полным ходом идет вакцинация против COVID-19. Это уже не отдаленные планы, это реальность. Накопилось немало вопросов. Особенно у тех, кто только собирается...
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